Заместитель председателя законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Алишер Кадыров осудил поднятие флага во время концерта на площади Дружбы народов в Ташкенте. Об этом он написал на своей странице в телеграм-канале.

«Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» осуждает провокацию, устроенную во время вчерашнего концерта перед дворцом «Истиклол». Мы не против искусства, мы против того, чтобы искусство превращалось в оружие в политике», – отметил он в Telegram-канале.

Алишер Кадыров заявил, что «это оскорбление узбекского народа – поднять в самом центре столицы флаг советского государства-захватчика, окрашенный кровью прогрессивной узбекской интеллигенции и наших предков».

Он обратился в прокуратуру и попросил оценить эти провокационные действия.

1 мая в Ташкенте состоялся бесплатный концерт «Песни Победы» в исполнении ансамблей «Хор Турецкого» и SOPRANO. Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы, МИД РФ, благотворительного фонда «Общее дело», правительства и Министерства культуры Узбекистана, посольства РФ и представительства Россотрудничества в Узбекистане.

«Место проведения концерта было выбрано не случайно, на этой площади установлен памятник семье кузнеца Шоахмеда Шамахмудова, взявшей на воспитание 15 детей, потерявших родителей и эвакуированных во время войны в Ташкент. Этот монумент носит название «Дружба народов» и олицетворяет собой символ единства народов в борьбе с фашизмом и общий вклад в дело Великой Победы», – говорилось в сообщении.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов отметил, что «память о Победе нас объединяет, песни о Победе нас делают сильнее, пока мы рядом, мы непобедимы – Россия и Узбекистан». «В великолепном исполнении артистов прозвучали музыкальные композиции – от всеми любимой «Катюши» и «Смуглянки» до легендарного «Бухенвальдского набата», – отметили в пресс-службе Россотрудничества.