Приверженцы ислама наиболее подвержены дискриминации в российских колониях: они сталкиваются с пытками, избиениями, притеснениями со стороны других заключенных, и все это зачастую без возможности увидеть родных, отмечают эксперты Центра анализа и предотвращения конфликтов в новом докладе «Северокавказские мусульмане в тюрьмах России». Почти всех уроженцев Северного Кавказа отправляют отбывать наказание как можно дальше от родных мест, обратил внимание правозащитник Оюб Титиев.

Глава центра Екатерина Сокирянская в ходе презентации, которая прошла в онлайн-режиме, указала: мусульмане Северного Кавказа – это особая группа, у которой свои особые вызовы и свои потребности. «Во-первых, это достаточно большая группа людей, в пенитенциарных учреждениях России содержатся тысячи мусульман – выходцев с Северного Кавказа, точное их число неизвестно, но речь может идти о нескольких десятках тысяч человек. Во-вторых, это самая уязвимая и дискриминируемая группа в российских колониях, которая испытывает на себе предвзятое отношение, они чаще других могут быть подвергнуты насилию, в том числе пыткам, обращению, унижающему достоинство, немотивированным наказаниям, взысканиям. В отношении них достаточно часто нарушается право на свободу вероисповедания, и им гораздо сложнее получить условно-досрочное освобождение», – отметила Сокирянская.

Один из примеров такой дискриминации мусульманина – случай уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Черкесова, который отбывает наказание за убийство футбольного фаната Егора Свиридова. В 2019 году его более семи месяцев продержали в штрафном изоляторе Енисейска, что Красноярский суд счел законным. При этом та же инстанция опредилила как «пыточное» нахождение другого заключённого в ШИЗО более 15 суток.

Самой большой проблемой опрошенных в ходе подготовки доклада заключенных, считает Сокирянская, было то, что они отбывали наказание за тысячи километров от дома и не могли часто видеться с родными, а в некоторых случаях семьи вообще не знают о конкретном местоположении осужденного. Кроме того, этапирование проходит в тяжелых условиях, а по прибытии в колонии их встречают собаками, избиениями.

Желая соблюдать каноны ислама, заключенные нередко сталкиваются с неприятием религиозных ритуалов администрацией тюрьмы, добавляет Сокирянская. Но в некоторых колониях для верующих все-таки создают комфортные условия: молельные комнаты, визиты имамов, организованные походы в мечети.

В целом, как показали интервью с бывшими заключенными, вероятность проблем для заключенного зависит не от типов учреждения, в котором они отбывают наказание, не от модели поведения заключенных, а от администрации колонии. «В самых строгих исправительных учреждениях заключенные-рецидивисты жили в строгости, но не подвергались унижающему обращению. При этом в других учреждениях осужденным за преступления средней тяжести могло приходиться очень трудно», – поясняет директор Центра анализа и предотвращения конфликтов.

Такое отношение, полагает Сокирянская, может быть объяснено негативным отпечатком, который остался со времен чеченских военных кампаний в сознании силовиков, работающих в системе Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). К возможным причинам предвзятого отношения к выходцам из республик Северного Кавказа в тюрьмах эксперт относит и установку на борьбу с терроризмом и экстремизмом. В России, по ее словам, традиционно большинство осужденных по статьям, связанным с вооруженной деятельностью, – выходцы из Северного Кавказа, поэтому система ФСИН усилила внимание к этой категории заключенных.

Всем респондентам приходилось в какой-то степени принимать участие в неформальной иерархии и соблюдать нормы поведения в тюрьме, «воровские законы», отметила она. При этом, она уточнила, что хотя эксперты ФСИН часто называют наличие так называемых тюремных джамаатов фактором радикализации, подтверждений этому нет.

«О наличии джамаатов в тюрьме рассказали многие бывшие наши заключенные, часть из них сами были в джамаатах, часть не были. Однако все говорили, что джамаат – это объединение мусульман в тюрьме, участники которого соблюдают нормы ислама, а не радикальные ячейки исламистов», – добавила аналитик. Таким образом, тюремные джамааты – с этим согласны все эксперты – это не что иное, как попытка вырваться из рамок тюремных сословий и защититься от необходимости выполнять приказы криминальных авторитетов, содержать их финансово, заключила аналитик.

Докладчики указали на проблему реинтеграции осужденных после освобождения. Женщинам адаптироваться в заключении гораздо сложнее, поскольку они теряют семьи, чаще всего теряют детей, практически все социальные связи, теряют имущество, добавила автор доклада. Для всех бывших заключенных при реинтеграции на первом месте стоит проблема трудоустройства, а у тех, кто был осужден по экстремистским и террористическим статьям, непросто складываются отношения с силовиками. «За ними продолжают следить, и они не чувствуют себя в безопасности, особенно если в первый раз пережили пытки», – заключила глава Центра анализа и предотвращения конфликтов.