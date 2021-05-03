3 мая лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа необходимо ликвидировать и объединить их в рамках Тюменской области. «У нас «матрешку» сделали. Тюменская область, а внутри Ямал отдельно и ХМАО. Два автономных округа. Зачем? Объединить российские регионы», – продекларировал лидер либерал-демократов и выразил уверенность, что интеграция регионов решит их экономические проблемы: «Если будут крупные субъекты, то у них появятся деньги». По логике Жириновского, тогда в объединенной «тюменской матрешке» станут возможными массовое жилищное строительство, ремонт дорог и возведение культурных объектов. По сути, он поддержал идею укрупнения российских регионов, которую несколькими днями назад неожиданно озвучил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Нам 85 регионов не нужно»

27 апреля вице-премьер на международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества заявил, что в РФ слишком много регионов. «Нам 85 регионов не нужно», – сказал Хуснуллин и признался, что некоторыми регионами, например, Еврейской автономной и Курганской областями, ему «скучно заниматься» в силу их бесперспективности. А значит, их следует присоединить к соседям, которые во всех смыслах более состоятельны, указал чиновник. По его мнению, ЕАО нужно слить с Хабаровским или другим краем, а уровень жизни Курганской области следует уравнять с Тюменской. «У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?» – добавил Хуснуллин. Он посетовал на то, что наличие слишком большого количества регионов ведет к ухудшению работы всего административного аппарата.

Предложение Хуснуллина спровоцировало бурные реакции как среди общественности, так и среди чиновников. Губернаторы практически стали требовать от вице-премьера по инфраструктуре не лезть не в своё дело. Например, Ростислав Гольдштейн, губернатор упомянутой Хуснуллиным ЕАО, отрегировал следующим образом: «Весьма неожиданно слышать от высокопоставленного чиновника федерального уровня о нежелании заниматься конкретным регионом, а именно – ЕАО. Легко работать с экономически развитыми территориями, Еврейская автономная область – сложный субъект, здесь нужно прикладывать усилия». Он также сказал, что данные вопросы будут решаться «вне зависимости от личного мнения Марата Шакирзяновича».

Его поддержал депутат Госдумы от «Единой России» Александр Петров, по мнению которого позиция российского вице-премьера свидетельствует о незаинтересованности крупного служащего в развитии целого российского субъекта и его «геополитического значения». «Когда государственный чиновник говорит о том, что ему жаль времени и отдельный регион мешает ему работать <…> – это чиновник, который не понимает сути государственной работы», – подметил депутат.

Хуснуллина деликатно поправил даже спикер Кремля Дмитрий Песков. «Укрупнение регионов в России возможно, в некоторых случаях это даже будет экономически целесообразно, но только при соответствующей инициативе со стороны жителей конкретных субъектов», – сообщил пресс-секретарь президента. Песков, сославшись на разные экспертные точки зрения, подчеркнул, что в таком вопросе «главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов» и что «далеко не везде жители регионов хотят этого укрупнения в настоящее время».

Последний раз российские регионы объединялись в 2008 году. Тогда путем слияния Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа образовался Забайкальский край. А самая большая «волна слияний и поглощений» произошла в России на стыке тысячелетий. «С 2000 года существует двойное региональное разделение – на субъекты РФ и на федеральные округа. Последние, по сути, и являются такими суперрегионами, но это объединение до сих пор больше виртуальное», – считает Дмитрий Козелев, руководитель интернет-издания «It’s My City».

После выборов осенью

Тема объединения регионов – сложная и многогранная, но далеко не новая. Чиновники и политики разных уровней периодически поднимают ее. Так, в прошлом году была опубликована карта объединения российских регионов, согласно которой должны были интегрироваться Архангельская область и НАО. Главы этих регионов подписали даже меморандум о начале процесса.

Интересно, что в то же время в Госдуме заговорили и о возможном в 2021 году объединении Тюменской области с ХМАО и ЯНАО. Депутат Дорохин сообщил тогда, что этот вопрос уже давно обсуждается в коридорах власти, просто «не выносился на широкую публичную дискуссию». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко тоже выступала с идеей о том, что в России есть целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые возможности.

Таким образом, идея укрупнения российских регионов жила, живет и продолжит жить: как рассказали «Ведомостям» источники, близкие к «Единой России», к ней вернутся после осенних выборов в Госдуму.

«Продолжат хиреть»

Однако эксперты уже сейчас считают, что минусов от укрупнения регионов будет гораздо больше, чем плюсов. Специалист в области социально-экономического развития регионов, главный научный сотрудник лаборатории Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич объяснила, почему нынешнее «мнение» вице-премьера не может быть состоятельно. Профессор уверена, что если ЕАО войдет в состав Хабаровского края, то «ничего не изменится». «Для Еврейской автономной области станет еще хуже. Сам Хабаровский край вряд ли почувствует какие-то улучшения. От перестановки стульев ситуация не изменится», – говорит эксперт. По ее словам, сейчас как субъект Федерации ЕАО напрямую получает трансфер в 15 млрд рублей в год. Если он сольется с Хабаровском, то станет муниципалитетом, следовательно, федеральных средств в прежнем объеме получать уже не будет».

«Еврейская автономная область – дотационная на 60%, Хабаровский край – на 30%. Локомотивом его, прямо скажем, не назовешь, – указывает специалист. – Как этот Боливар выдержит двоих? Как середняк вытащит слабого? Никак, ко дну могут пойти вместе. Объединяйте, сливайте – денег на развитие, создание рабочих мест от этого не прибавится».

Большие проблемы, считает Зубаревич, будут и у Кургана: сейчас он центр региона и «хоть какая-то точка активности». «В противном случае он будет в тени Тюмени и развиваться будет хуже, – говорит экономист и заключает: – Проблема не в количестве субъектов, а в медленном экономическом росте и огромных институциональных барьерах для развития». Таким образом, по ее мнению, единственным плюсом укрупнения с точки зрения центральной власти будет то, что из федерального бюджета регионам можно будет отправлять меньше денег.

Смысл обсуждаемой административной реформы связан с «желанием властей утаить малосимпатичные статданные, которые имеют слабые периферийные регионы – по продолжительности жизни, уровню бедности», объясняет Наталья Зубаревич. Само по себе административное деление не может способствовать развитию субъекта, здесь размер не имеет значения: «Не в административном делении дело, а в том, как управляется страна. Оставляйте больше денег муниципалитетам, верните им полномочия – и станет лучше. Сегодня у них ни денег, ни полномочий, а все в руках губернаторов».

Хуснуллин разворошил муравейник

Вопрос об объединении субъектов Федерации упирается в ситуативную коалицию населения регионов-доноров и элит регионов-реципиентов, резюмирует Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий им. Игоря Бунина. Он считает, что в случаях с объединением двух областей элиты более слабого субъекта федерации достаточно сильны для того, чтобы блокировать этот процесс: «Они в этом случае теряют свой статус, превратившись из «губернских» в «уездные», финансовые потоки тоже будут идти через «губернский» город. Но и население региона-донора не в восторге от того, что должно будет делиться существенными ресурсами с более слабым соседом».

Кроме того, объединение регионов потенциально угрожает централизации власти: губернаторы укрупненных регионов будут иметь больше рычагов влияния. В этом некоторые видят источник регионального сепаратизма, особенно проблема будет актуальна для дальневосточных регионов, полагает инсайдер «Ведомостей».

Как считает политолог Константин Калачев, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, открыв дискуссию об укрупнении регионов, «разворошил муравейник». По его оценке, активизация дискуссии на эту тему перед осенними выборами в Госдуму вызывает массу вопросов. «Для меня вообще удивительно, что тема всплыла в выборный год. Это то, что безусловно нервирует и региональные элиты, и население. Это могут использовать кандидаты, чтобы усилить стратегии своих кампаний. Мне кажется, что постановка вопроса не является своевременной, в ней есть реальная провокация».