Высший конституционный суд Сирии объявил 3 мая о регистрации трёх политиков на «выборах президента», намеченных на конец этого месяца. На этот раз почетное место в потешном войске Башара Асада заняли бывший государственный министр Абдалла Саллюм Абдалла и представляющий «патриотическую оппозицию» политик Махмуд Ахмед Мураи. Остальные заявки были «отклонены, потому что они не соответствовали конституционным и правовым нормам», информировал председатель суда Мухаммед Джихад аль-Лаххам.

О личностях «соперников» Асада известно крайне мало, что, вероятно, и стало определяющим фактором при их «допуске». Такова политическая традиция: кандидаты, которые до настоящего времени выдвигались в президенты Арабской Республики, никогда не отличались известностью или мощной электоральной базой: ни у кого не возникало сомнений, что их миссия – гарантировать победу Асаду. Так, в 2014 году декларативную конкуренцию главе баасистского режима попытались составить Хасан ан-Нури, бывший сирийский министр, и Махер Хаджар, член парламента от оппозиционной марксистско-ленинской партии «Народная воля».

Политтехнологии такого же низкого качества официальный Дамаск использовал в 2018 году – на муниципальных выборах. Тогда легитимизовать собственную власть в некоторых районах республики правительство попыталось за счет малокалиберных политиков, единственным капиталом которых была лояльность партии БААС.

Выборы без избирателей

Факт, что подавляющая часть населения участвовать в «выборах» не захочет и не сможет, Дамаск последовательно игнорирует. В этом году турецкий исследовательский центр «Джусур» делился данными, согласно которым численность граждан, проживающих в подконтрольных режиму районах, не превышает 9,4 млн человек, в то время как 8,4 млн их соотечественников проживают за рубежом. Для сравнения: на контролируемой оппозицией территории живут свыше 4 млн сирийцев, а в районах в зоне ответственности группировок ОНС/РПК – около 3 млн человек. Под покровительством режима проживает всего 28% от общего числа всех сирийцев, резюмируют эксперты. Такая ситуация делает бессмысленной любую избирательную кампанию.

Яркой иллюстрацией реального отношения к режиму служит то, что происходит в связи с надвигающейся датой голосования в южных районах Сирии, «примиренных» в 2018 году при участии США, Иордании, России и Израиля. Видные деятели провинции Дераа уже отвергли продвигаемый Дамаском электоральный фарс и призвали даже не пытаться открыть на их территории избирательные участки. С учетом того, что в последнее время этот район нередко становился местом вооруженных столкновений местных активистов с формированиями режима, есть повод ожидать, что ситуация только обострится.

Иметь дело с «выборами» отказались даже эпизодически взаимодействующие с Дамаском курдские группировки. То, что урн для голосования не будет в северо-восточных районах Сирии, подтвердили представители местной администрации, назвав кампанию режима попыткой избежать реального политического процесса под эгидой ООН.

Дискредитация российской дипломатии

Страх Дамаска перед политическим процессом акцентировали западные страны, которые проявили скоординированность в том, что касается осуждения «выборов». Вопрос избрания власти может быть разрешен только после того, как Конституционный комитет завершит свою работу и скорректирует основной закон страны, справедливо считают они. Однако за последние годы официальный Дамаск не раз показывал, что эффективное функционирование этой структуры, созданной в начале 2018 года после сочинского Конгресса сирийского национального диалога, не в его интересах. Его мало беспокоило, что от того, как работает Конституционный комитет, во многом зависит репутация и играющей на его стороне российской дипломатии.

Переговоры о конституции либо открыто саботировались режимом, либо на некоторых членов комитета оказывалось однозначно трактуемое давление. Да и сам процесс формирования Конституционного комитета был отдельной ареной борьбы. Протолкнуть туда реальные оппозиционные фигуры удавалось в ряде случаев только благодаря усилиям Турции. Даже некоторые страны Персидского залива, некогда декларативно поддержавшие голос сирийского антиправительственного протеста, оказались бессильны, когда речь зашла о необходимости действенно защитить интересы оппозиции.

Предстоящее «переизбрание» Асада открывает для него широкую возможность дискредитировать многолетнюю борьбу сирийской оппозиции, шанс воспользоваться которой он вряд ли упустит. Впрочем, подстраховаться сирийский режим не забыл. Накануне Асад издал указ о всеобщей амнистии за преступления, совершённые до 2 мая, определив в категорию «льготников» осужденных по таким статьям, как коррупция, фальсификация документов, а также сбыт наркотиков. Такое поведение выглядит симптоматичным: нередко эрозия политической культуры достигает такой фазы, что средство аккумулировать народную любовь власть видит исключительно в попытке прикрыть собственный оскал. Но и это Асаду сделать не под силу.