С 2020 года по настоящее время почти 280 человек лишились ранее приобретенного российского гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, а также если заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан РФ, а целью приобретения гражданства России являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ», – пояснили в ведомстве.

Положения о лишении российского паспорта содержатся в ст. 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (Основания отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации). Кроме всего прочего, там предусматривается, что если нарушитель подавал заявление вместе со своими родственниками, но их документы не были подложными, их переход в российское гражданство не подлежит аннулированию.

Правозащитники фиксируют целый ряд случаев, когда лишение российского гражданства использовалось в качестве меры преследования за активную общественную деятельность или по другим незаконным основаниям.

В то же время российские паспорта в прошлом году получили 656 тысяч человек.

Среди известных иностранцев, ставших гражданами РФ: актеры Стивен Сигал и Жерар Депардье, бразильские футболисты Марио Фернандес и Маринато Алвим Гилерме, публицист Анатолий Вассерман, боец смешанных единоборств Джеффри Уильям Монсон, боксер Рой Джонс-младший и дирижер Теодор Курентзис.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что гражданство России в упрощенном порядке до конца 2021 года получат еще 500 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей Украины.

«На сегодняшний день гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, являются 538 тысяч человек. По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 миллиона жителей Донбасса станут гражданами РФ», – цитируетВодолацкого ТАСС.