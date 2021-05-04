Вы уже решили, будете ли прививаться? А прививать своих родственников, продвинутых в годах? Или вы убежденный антипрививочник? Или же вы сомневаетесь и не можете принять решение в этом вопросе?

Если вы из последней категории и пребываете в растерянности, то, возможно, вам будет интересна данная статья. В ней мы постарались собрать информацию об отношении людей к вакцинам против нового типа коронавируса – SARS-Cov-2.

Как относятся к прививкам в Европе, в США, в Турции и России? Где преобладает доверие, а где сомнения? И каковы причины последних?

Отношение к вакцинации от COVID-19 в мире

Начиная с осени 2020 года, специалисты опрашивают людей по всему миру, чтобы узнать о приверженности к вакцинации.

В крупном исследовании были опрошены почти 25 000 респондентов из 26 европейских стран. В среднем только 58% участников были готовы получить вакцину против SARS-CoV-2. Такое общественное мнение будет препятствовать достижению коллективного иммунитета. Количество людей, желающих сделать вакцину в Турции, попало в диапазон 51-60% – это средний уровень по Европе.При этом недавний опрос в США показал, что уровень принятия вакцины COVID-19 составляет 67%.

Опрос, проведенный в конце 2020 года, показал: 31% участников в Турции и 14% в Великобритании не были уверены в том, что сделают прививку от COVID-19. В обеих странах 3% участников отказались от вакцинации. 54% респондентов в Турции и 63% в Великобритании верили в естественное происхождение нового коронавируса – этот фактор значительно увеличивал доверие к вакцинации. Исследование продемонстрировало достаточно высокий уровень нерешительности населения Турции в отношении прививки.

Насколько турки доверяют вакцине?

14 января Турция развернула прививочную кампанию. Уже к середине февраля более 2,8 миллиона человек, в основном медицинские работники и пожилые люди, получили первую дозу китайской вакцины.

В недавнем интервью «Синьхуа» Кантюрк Алагоз, генеральный директор Keymen Pharmaceuticals и дистрибьютор вакцины Sinovac, сказал, что его страна благодарна народу и правительству Китая за этот безопасный продукт – CoronaVac. Турецкая фирма также провела клинические испытания Sinovac в Турции. «У нее очень хороший профиль безопасности. Исследования фазы III дали важные результаты по иммуногенности», – сказал Алагоз.

Планировалось, что к концу марта будет привито 4,5-5 миллионов граждан. Уже подписано соглашение на 50 миллионов доз вакцины, разработанной китайской Sinovac. «Наши граждане должны знать, что мы пытаемся закупить вакцину у всех фирм, которые могут предоставить ее до марта или апреля», – сказал министр здравоохранения Коджа. Он также сообщил, что вторая фаза испытаний местной вакцины началась 10 февраля.

Кстати, президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган уже получил вторую дозу вакцины и пообещал, что Турция в максимально короткие сроки вакцинирует всех своих граждан.

Согласно исследованию, проведенному компанией BAREM Market Research and Consulting в Турции, 48% опрошенных собираются привиться от коронавируса сразу же, как это станет доступно. Но большинство этих людей предпочли бы отечественную вакцину. Только один человек из десяти заявил, что будет вакцинироваться немедленно, независимо от страны-производителя. 38% решили немного подождать, а 15% вовсе отказались бы от прививки.

Тот факт, что вакцина производится за пределами Турции, воспринимается населением негативно. Вакцины, произведенные в Европейском Союзе, предпочли бы 2,2% респондентов. Препараты из США (0,7%), Китая (0,6%) и России (0,4%) также не вызывали оптимизма.

Ученые сделали вывод, что недоверие к прививкам связано с распространением теории заговора, а также с недостатком научной информации. Многие респонденты сообщали, что их беспокоит скорость утверждения новых вакцин и их риски для здоровья. Группы, наиболее заинтересованные в прививке, включают пожилых людей, обеспеченных граждан и тех, кто больше доверяет правительству.

Глава отделения семейной медицины Турецкой медицинской ассоциации (TTB) д-р Эмра Киримли считает, что у населения есть сомнения относительно вакцины, но серьезного противостояния нет. Основную проблему он видит в нехватке вакцин, а также в дефиците медицинских работников и мест для проведения вакцинации. Киримли заявил, что у CoronaVac нет серьезных побочных эффектов, нет проблем с безопасностью. При этом его беспокоит, что люди не имеют доступа к нужной информации, вместо этого читают непроверенные источники в СМИ и интернете.

«Есть сомнения в отношении китайской вакцины, да, но исследования 3 фазы других вакцин в любом случае не закончены. Эти данные будут опубликованы с июня по июль. Сейчас мы находимся в эпицентре эпидемии. Мы хотим сделать прививку имеющейся у нас вакциной, чтобы не столкнуться с ужасной волной в марте-апреле и защитить наших пожилых людей», – сказал Эмра Киримли.

Прививки в деревнях Турции: страх и риск

Быстрый темп прививочной кампании в Турции значительно замедлился, когда врачи покинули большие города и стали добираться до таких отдаленных мест, как Имамлы и Озбейли. Это две преимущественно курдские деревни с несколькими сотнями пастухов и фермеров в каждой.

Врач Серген Сарачоглу и его медсестра столкнулись с двумя препятствиями – снежной бурей в горах и страхами местных жителей перед вакцинами. Они так и не нашли одного мужчину, а две женщины наотрез отказались и убежали.

Есть и другая сторона медали: 101-летняя бабушка из Имамлы попросила свою семью угостить врачей чаем, пока те наблюдали за состоянием женщины после инъекции. «Очень хорошо, что им удалось приехать», – весело сказала она, сидя на коврике у окна.

Некоторые жители Имамлы и Озбейли также с нетерпением ждали Сарачоглу. «Мои родители были очень осторожны, не выходили в город. Они ждали эту вакцину», – сказал Сабахтин Саймаз после того, как его родители получили первый укол.

Вакцина готова, а люди – нет: вакцинация в России

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России 5 декабря. Население получает отечественные вакцины, преимущественно «Спутник V». В настоящее время привито более 5,5 млн человек.Тем не менее, прививочная кампания не вызывает у россиян особого энтузиазма. Согласно репрезентативному опросу, проведенному Левада-центром, 58% жителей не хотят проходить бесплатную вакцинацию.

По данным интернет-опроса 3064 россиян, 47% опрошенных не планируют вакцинацию, 27,5% готовы к вакцинации, но только через несколько месяцев и после того, как вакцина докажет свою эффективность. Лишь 10,2% выразили желание получить вакцину как можно скорее.

Эти сведения несколько отличаются от информации, опубликованной ВЦИОМ (Всероссийским центром изучения общественного мнения). Так, по подсчетам центра 38% граждан хотят сделать прививку, большинство из них отдали предпочтение отечественной вакцине. Наибольшую готовность к вакцинации показали респонденты в возрасте 60 лет и старше (49%), а также от 45 до 59 лет (44%).

Не планируют вакцинироваться 52% участников опроса, большинство из них — молодые люди 25–34 лет.

Причины отказа от вакцинации: - Недоверие вакцинам вообще: плохо изучены, слишком быстро изобретены, не прошли необходимые исследования

- Недоверие именно российской вакцине

- Противопоказания к вакцинации и неподходящий возраст

- Боязнь осложнений и побочек

Почему россияне отказываются от прививок?

Вера в теорию заговоров, страх перед неизвестным и сделанным на скорую руку, недоверие правительству, недостаток научной информации и множество противоречий в СМИ – вот основные причины недоверия вакцинам и низкого комплаенса. Напомню, что комплаенс – это показатель того, насколько хорошо пациент прислушивается к врачу, в том числе и в вопросах профилактики. Чем больше доверия медицине, людям в белых халатах, правительству в целом (ибо медики – своего рода госслужащие), тем больше уровень доверия вакцине.

Вы знаете, когда я впервые зашел в Турции к семейному врачу по поводу прививок своему ребенку (не от ковида, а обычных профпрививок от детских инфекций, ковида тогда еще не было), то врач искренне удивлялась: «Почему ваши (русскоязычные) так часто отказываются от прививок? Это явление наблюдается только в среде россиян, среди турок такого массового отказа нет».

Напомню – речь шла о прививках от детских инфекций! Тех прививках, которые делает весь мир для профилактики тяжелых форм болезней и летального исхода.

Вопрос, конечно, заставил задуматься. Пока мы в России не искореним массовое невежество и дезинформацию, мы так и будем отставать от других стран на 20-30-50 лет. И в медицине, и во всем остальном. И даже то, что мы первые зарегистрировали вакцину, не прибавило нам доверия ни среди «своих», ни среди «чужих». Давайте просвещаться через доверенные научные источники.

Просвещаться самим и просвещать окружающих. Так мы немного изменим мир к лучшему. Меняйтесь сами и меняйте близких. И не болейте!