Большая часть из нескольких тысяч тысяч украинских государственных предприятий различного назначения в ближайшее время перейдет в частные руки, заявил в интервью Anadolu глава Фонда госимущества страны Дмитрий Сенниченко. В этой связи он пригласил инвесторов из Турции принять участие в тендерах, в том числе в крупных приватизационных проектах.

«В Украине сегодня действуют около 3,6 тысячи предприятий различного назначения, оставшихся в наследство со времен Советского Союза. В частности, это предприятия в сферах недвижимости, сельского хозяйства, производства промышленного оборудования и прочие. За исключением ряда стратегически важных предприятий, большая часть из них подлежит приватизации», ­­– сказал Сенниченко.

По его словам, одним из приоритетов украинского правительства сегодня является снижение участия государства в экономике и привлечение инвесторов, в том числе из Турции: Киев надеется на активное участие зарубежного бизнеса.

Глава фонда отметил, что турецкие предприниматели уже инвестируют, в частности, в инфраструктуру и коммуникации.

Сенниченко подчеркнул, что процесс приватизации проводится прозрачно, а инвесторы могут получить всю необходимую информацию о подлежащих продаже объектах на специально созданном веб-сайте.

«В прошлом году, несмотря на пандемию, было осуществлено 1,9 тысячи тендеров, доходы от которых составили 3 миллиарда грн ($108 миллионов). Это в четыре раза больше, чем в 2019 году. Целью является не только получить материальную выгоду, но и найти грамотного инвестора», – сказал он.

Руководитель Фонда госимущества отметил, что объекты стоимостью свыше $10 миллионов относятся к «крупной приватизации». Их продажа ранее была приостановлена, чтобы «предотвратить приватизацию за необоснованно низкую цену», – пояснил он. Однако в прошлом месяце было принято решение возобновить процесс.

Так, например, в середине лета будет объявлен тендер на приватизацию самой крупной в Европе шахты по добыче титановой руды.

К концу лета состоится тендер на приватизацию завода по производству оборудования площадью 35 гектаров в центре Киева. «Предприятие в данный момент не работает, однако это очень выгодный объект с точки зрения транспорта и других аспектов», – заметил Сенниченко.

Также состоится тендер на продажу четырехзвездочного Президент-отеля в Киеве с 374 номерами.

Ранее в Украине был приватизирован отель Dnipro, расположенный в одном из самых людных мест Киева. В тендере принимал участие 21 инвестор, предприятие было приватизировано за 1,1 миллиона грн ($40 миллионов).