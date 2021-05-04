В Германии к тюремному заключению приговорили 5 членов террористической организации PПК, сообщает TRT Deutsch. Решение может подлежать обжалованию.

Высший земельный суд Штутгарта (земля Баден-Вюртемберг) приговорил гражданина Вейселя С. к 4 годам и 3 месяцам, Агита К. к 4 годам, Озкана Т. к 3 годам, Эврима А. и Джихана А. к 1,5 годам тюремного заключения за участие в террористической организации и причастность к похищению и удерживанию людей в заложниках.

Суд засчитал в срок отбывания наказания время, проведенное под стражей, поэтому Эврим А., Озкан Т. и Джихан А. уже вышли на свободу.

В вердикте суда преступникам напомнили, что с 1993 года РПК признана ЕС террористической организацией и запрещена в Германии.

«РПК многократно наносила вред мирным жителям на юго-востоке Турции и организовывала нападения на полицейских и военнослужащих. Теракты РПК преследуют целью убийство людей. Кроме того, она имеет организованную сеть в Германии и Западной Европе. Члены РПК ответственны за источники финансирования, привлечение сторонников и проведение пропаганды в обществе», – отмечается в вердикте суда.

Ранее Высший земельный суд немецкого города Целле (земля Нижняя Саксония) приговорил к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения 50-летнего гражданина Турции, являвшегося членом РПК. Преступник был связан с «координатором» РПК в Бремене и получал от него инструкции, добавляется в материалах суда.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый собирал пожертвования для РПК и передавал их руководству организации. Он также организовывал акции и демонстрации в поддержку экстремистов и склонял людей к участию в них.

Цель террористической деятельности РПК – дестабилизировать ситуацию в Турции и спровоцировать раскол страны. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, с 1984-го, когда левацкие экстремисты впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой организации погибли 7,5 тысячи сотрудников сил безопасности Турции и 6,8 тысячи мирных жителей.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, РПК с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. В последние годы она также стремится переложить ответственность за преступления в регионе на свои ответвления в Сирии и Ираке.