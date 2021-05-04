Власти Узбекистана в рамках указа «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта» планируют запуск платформы «Здоровый образ жизни» (www.1hls.uz ).

Участвующие в проекте граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получат на свой электронный кошелек 3 тысячи сумов, сообщает «Газета.Uz».

Раз в месяц пользователь платформы, прошедший наибольшее расстояние в разрезе района (города) получит 300 тысяч сумов, в разрезе регионов – 500 тысяч, а лидер по шагам на республиканском уровне получит 1 миллион сумов (около 100 долл).

Финансирование денежных призов за прогулки будет осуществляться за счет внедренияспециального сбора с производителей вредных для здоровья населения продуктов.

Также в документе отмечается, что во всех районных и городских центрах будут созданы «Дорожки здоровья» для ходьбы и велоспорта.

Указ «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта» был подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 30 октября 2020 года.

Согласно этому указу, с 2021 года руководители и сотрудники госорганов обязаны заниматься спортом минимум раз в неделю.

Таким образом, руководители на личном примере должны показывать сотрудникам, как необходимо улучшать свои антропометрические показатели, снижать уровень ожирения и укреплять здоровье.

Занятия производственной гимнастикой также намерены прописать в коллективных договорах служащих госорганов.