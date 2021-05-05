ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Муфтий Крыма: Асламбек Эжаев – жертва ФСБ-КГБ
Основатель издательского дома «Умма» Асламбек Эжаев, которого арестовали по подозрению в финансировании терроризма, стал жертвой кампании против неподконтрольной спецслужбам исламской деятельности в России. Такое мнение в эксклюзивном интервью TRT на русском высказал муфтий Крыма Айдер Рустемов. По его мнению, сегодня многие мусульмане, не «сотрудничащие с ФСБ», рискуют быть обвиненными в различных тяжких преступлениях. #Россия #Эжаев #муфтийКрыма
Муфтий Крыма: Асламбек Эжаев – жертва ФСБ-КГБ / Others
5 мая 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us