Муфтий Крыма: Асламбек Эжаев – жертва ФСБ-КГБ

Основатель издательского дома «Умма» Асламбек Эжаев, которого арестовали по подозрению в финансировании терроризма, стал жертвой кампании против неподконтрольной спецслужбам исламской деятельности в России. Такое мнение в эксклюзивном интервью TRT на русском высказал муфтий Крыма Айдер Рустемов. По его мнению, сегодня многие мусульмане, не «сотрудничащие с ФСБ», рискуют быть обвиненными в различных тяжких преступлениях. #Россия #Эжаев #муфтийКрыма