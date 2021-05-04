На этой неделе депутаты армянского парламента на специальном заседании не проголосовали за кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы правительства. Повторное заседание законодательного органа, посвященное избранию нового премьера, состоится 10 мая. Если парламентарии в очередной раз не отдадут голоса за политика, то нынешний созыв парламента будет распущен, а президент Армен Саркисян будет вынужден определить дату внеочередных выборов. Именно ради них, как считается, Пашинян и затеял историю с отставкой.

Ключевые политические силы страны выразили готовность принять участие в досрочной парламентской гонке. По распространенному среди экспертов мнению, главными конкурентами политического альянса «Мой шаг» Пашиняна станут блоки бывших глав государства и представителей так называемого «карабахского клана» – Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Тем не менее, трудно не заметить, что сам и. о. премьер-министра рассчитывает сохранить должность за собой, а всю сопутствующую кампанию рассматривает как попытку обездвижить раскачавшуюся лодку. Последние месяцы принесли немало поводов для того, чтобы переживать за общественное спокойствие в Армении.

Военные истоки кризиса

К требованиям об отставке Пашиняна и протестным акциям в Армении привел комплекс факторов. Интенсивность манифестаций достигала своего пика дважды – в декабре и феврале. В первую очередь, репутацию премьер-министра подорвало масштабное военное поражение в Нагорном Карабахе, которое увенчал скандал с российскими комплексами «Искандер».

23 февраля армянское издание 1in.am обнародовало интервью с Пашиняном, в котором тот, комментируя высказывания Саргсяна, что Армения могла бы в начале обострения в Карабахе использовать российские «Искандеры», заметил: «Пусть задаст вопрос, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на 10 процентов, например?» Спустя день издание Yerevan.Today попросило замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна прокомментировать слова премьера. Тот назвал это «невозможным» и «несерьезным». В тот же день президент Армении уволил Хачатряна по предложению Пашиняна.

Позже пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян сообщила, что ее шефа неправильно информировали в том, что касается применения «Искандеров» в Карабахе, а его заявления «не имеют ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений». Минобороны РФ, в свою очередь, уточнило, что Ереван не мог использовать эту технику в зоне конфликта. Однако, по неофициальной версии, армянская сторона задействовала ракеты, и они оказались неэкспортного варианта.

Несмотря на очевидную непродуманность заявлений Пашиняна, они не помешали его «предвыборному» визиту в Москву, который прошел в начале апреля.

Гнев из-за коррупции

Катализатором народного недовольства в Армении стали и многочисленные коррупционные скандалы вокруг армянского премьера и его супруги Анны Акопян. Локальные телеграм-каналы буквально взорвали информационное пространство сообщениями о том, что благотворительный фонд City of smile («Город улыбок»), чей совет попечителей возглавляет «первая леди» Армении, собрал около 250 млн долларов за 2,5 года и так и не дал внятной отчетности о том, как тратятся средства. Кроме того, циркулировали данные, согласно которым City of smile замешан в отмывании средств. Такие же претензии предъявлялись пашиняновскому альянсу «Мой шаг».

Отдельным поводом задать гневные вопросы премьеру стало расходование средств, выделенных ВОЗ и МВФ на борьбу с коронавирусом нового типа, и то, почему его семья, по некоторым сообщениям, инициировала процесс получения российского гражданства.

На этом фоне кажется совсем неудивительным, что в ходе развития политического кризиса в Армении против Пашиняна успели объединиться 17 политических партий. За отставку премьер-министра выступили все три экс-президента: Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян.

Дискредитированная оппозиция

В разговоре с TRT на русском глава ереванского Центра региональных исследований (Regional Studies Center) Ричард Гирагосян обратил внимание на то, что, согласно большинству опросов общественного мнения, Пашинян все-таки получит сокращенное, но рабочее большинство мест на выборах. «Оппозиция крайне непопулярна и широко дискредитирована, – заявил аналитик. – Для всех остальных партий и старых политических деятелей будет вызовом даже преодолеть процентный барьер. Никто не поддерживает старую власть или старую элиту». По словам Гирагосяна, даже те избиратели, которые смотрят скептически на фигуру Пашиняна, питают больше страха или недовольства в отношении оппозиции или прежней политической элиты.

Впрочем, среди аналитиков есть точка зрения, что такая ситуация вряд ли сможет гарантировать Пашиняну победу, аналогичную той, которую он одержал несколько лет назад на пике «бархатной революции». Ожидается, что новый созыв парламента будет более разношерстным. Не исключено, что вместе с движением «Мой шаг» туда войдут и сторонники Роберта Кочаряна. Это значительно уменьшит пространство для действий тому, кто придет к власти. Пока же Пашиняну остается прибегать к изощренным способам получить народную поддержку. К ним, вероятно, стоит отнести и его заявление о создании в Сюникской области пары опорных пунктов 102-й российской военной базы, которые, как утверждается в армянских СМИ, дадут Армении дополнительную гарантию безопасности.