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Ливия надеется на помощь Турции в выдворении иностранных сил
Глава МИД Наджла Мангуш выступила на совместной пресс-конференции с шефом турецкой дипломатии Мевлютом Чавушоглу
Ливия надеется на помощь Турции в выдворении иностранных сил
Фото: АА / Others
4 мая 2021 г.

Триполи призывает Турцию к сотрудничеству с тем, чтобы положить конец присутствию всех иностранных сил и наемников на территории Ливии, заявила глава МИД страны Наджла Мангуш на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Триполи.

«Мы подчеркиваем важность вклада Турции в прекращение войны и обеспечение прекращения огня. Мы призываем к сотрудничеству (Турцию), чтобы положить конец присутствию иностранных сил и наемников на территории Ливии в соответствии с уважением суверенитета Ливии», – сказала Мангуш.

Дипломат отметила, что Турция «была рядом с ливийцами и оказывала им исключительную поддержку в течение всего последнего периода».

«Мы благодарим Турцию за то, что несмотря на все трудности, ее посольство оставалось открытым в течение этого периода, продолжая оказывать консульские услуги ливийским гражданам, а также за то, что Турция не прервала авиасообщение с Ливией», – отметила Мангуш.

Дипломат также поблагодарила Турцию за поддержку в противостоянии пандемии коронавируса, напомнив, что Анкара недавно направила Триполи партию гумпомощи в рамках борьбы с COVID-19.

Ливийский министр также сообщила, что 6 мая в Ливию прибудет техническая группа экспертов турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines (THY) с целью изучения возможностей возобновления рейсов в страну. Она добавила, что в Триполи нацелены на развитие экономических отношений с Турцией «в контексте законных интересов двух стран».

Накануне в резиденции главы ливийского правительства Абдулхамида Дибейбы состоялась закрытая встреча с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, начальником генштаба ВС Турции Яшаром Гюлером и директором Национальной разведывательной организации (MİT) Хаканом Фиданом.

ИСТОЧНИК:AA
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