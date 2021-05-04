Штраф за нарушение правил борьбы с сорняками, включая одуванчик лекарственный и мяту полевую, грозит владельцам дачных и приусадебных участков, на которых произрастают эти растения, 4 мая заявила РИА «Недвижимость» юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова.

Она напомнила, что перечень подобных нарушений определен постановлением правительства России от 18.09.2020 № 1482. Также штраф могут наложить, если на земельном участке произрастают борщевик Сосновского, осот полевой, ромашка пахучая, чертополох или амброзия. В таких случаях гражданам могут выписать предупреждение или оштрафовать на сумму в размере от 300 до 500 рублей. Должностных лиц ждет штраф от 0,5 до 1 тысячи рублей, а юрлиц – от 5 до 10 тысяч рублей. Вместе с тем, по словам Мацуковой, если нарушения носят несущественный характер и ущерб от них крайне мал, то владельцы участков могут избежать административной ответственности.

Чуть позже глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев опроверг информацию о том, что российских дачников могут оштрафовать за мяту, одуванчик и ромашку на участке. Своей реакцией на появившиеся ранее сообщения он поделился в своем Telegram-канале.

«Никаких изменений законодательства в отношении дачников и садоводов не происходило! Никаких санкций не нужно бояться и ожидать», – заявил Николаев, подчеркнув, что оснований для подобных штрафов не существует.

По его словам, документ, на который ссылались многие СМИ, сообщившие о грозящих россиянам штрафах, на самом деле касается только «сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения».

В октябре прошлого года правительство Московской области сообщило, что с начала 2020 года в регионе за неубранный борщевик были оштрафованы 1256 владельцев земельных участков. Общая сумма штрафов уже превысила 155 млн рублей.

В феврале 2021 года Совет Федерации РФ направил в Минюст России предложения к новой редакции КоАП, которые дополняют кодекс положением об административном штрафе для физлиц от 2 до 3 тыс. рублей за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной растительностью.