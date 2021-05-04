Скачок отпускных цен отечественных производителей в апреле стал самым резким за последние примерно шесть лет, причина – сбои в цепочках поставок и, как следствие, недостаток сырья и материалов, отмечает «Независимая газета». Компании стремятся переложить на клиентов бремя затрат, ситуация усугубляется замедлением роста деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ. При этом, несмотря на усиление инфляционного давления, эксперты считают, что Центробанк (ЦБ) выбрал неверную стратегию: пытаясь подавить инфляцию, которая все меньше зависит от его действий, он лишь порождает еще больше неопределенности и непредсказуемости для всех участников экономической деятельности.

Рост деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ в апреле замедлился, сообщила 4 мая исследовательская организация Markit, которая рассчитывает индекс PMI по результатам опросов руководителей 300 российских предприятий. Опросы учитывают мнения о ситуации с новыми заказами, объемами производства, занятостью, сроками поставок сырья и материалов и их запасами.

«Новый среднесрочный прогноз Банка России по ключевой ставке не обеспечивает стабильности денежно-кредитных условий в стране. При этом из-за погони за целью по инфляции политика ЦБ сейчас является одной из самых переменчивых в мире, – цитирует «Независимая газета» экспертов Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). – Регуляторы ведущих зарубежных стран выбирают иную стратегию, стремясь к экономическому росту и устойчивости цен за счет предсказуемости своей политики и обеспечения доступности кредитных ресурсов».

По мнению экономистов ИКСИ, Центробанку «следует изменить парадигму своей деятельности»: отойти от попыток следовать за скачками инфляции, часто не зависящими от его политики, и перейти к решению задач по обеспечению доступности денежно-кредитных ресурсов, гарантируя общую стабильность денежно-кредитных условий для субъектов экономики.

В августе 2020 главный экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков также отмечал, что российский ЦБ является самым непредсказуемым среди регуляторов крупнейших экономик мира в части денежно-кредитной политики. Эксперт сделал заявление на основе статистики по прогнозам ЦБ и его фактическим решениям. Речь идёт и о частоте «сюрпризов», и о размере разницы между реальной ставкой и ожиданиями аналитиков.

В 2020-м и в Международном валютном фонде (МВФ) также называли российский ЦБ одним из самых непредсказуемых в мире. В 2010–2018 годах 27% решений Банка России шли вразрез с ожиданиями рынка. При этом у ближайшего преследователя, ЦБ Бразилии, показатель остановился на уровне 19%, у регуляторов Турции и Индии – 13%, у ЦБ Таиланда – на 9%. В то же время Федеральная резервная система (ФРС, исполняет функции Центробанка) США за 8 лет не преподнесла ни одного «сюрприза».