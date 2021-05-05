Комиссар по правам человека Азербайджанской Республики Сабина Алиева направила в международные организации Отчет о преступлениях на почве ненависти и пропаганды ненависти в отношении азербайджанцев, сообщает «Азертадж».

Таким образом Баку стремится проинформировать мировую общественность о фактах нарушений прав человека, вызванных длительной политикой этнической ненависти со стороны Армении в отношении азербайджанцев, сообщили в аппарате омбудсмена. Кроме того, Баку призывает международные организации принять все необходимые меры по прекращению наращивания Ереваном ненависти между народами и предотвращению инцидентов на этой почве в будущем.

При составлении отчета были использованы материалы, полученные уполномоченным по правам человека в результате мониторинга армянских СМИ и социальных сетей. Экспертами в них зафиксировано множество призывов к убийствам и пыткам, а также факты проявления массовой ненависти к азербайджанцам.

В своем отчете омбудсмен выразила обеспокоенность в связи с неуважением армянским государством и его соответствующими институтами к правам и свободам человека, пренебрежением верховенством закона, игнорированием принципов и норм международного права.

Алиева в этой связи призвала международные организации и национальные правозащитные учреждения объединить усилия, чтобы положить конец таким действиям и захлестнувшей армянские СМИ и соцсети пропаганде ненависти, которые могут привести к новым конфликтам.

В апреле Алиева посетила Турцию по приглашению турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча. Целью визита было укрепление сотрудничества и обмен опытом между двумя структурами. В ходе визита азербайджанский комиссар отметила успешное сотрудничество между азербайджанским и турецким народами, высоко оценив поддержку Анкары во Второй Карабахской войне, а также предложила создать сеть омбудсменов тюркоязычных стран.