Сердар Авджи готовится к поединку за титул UBO Interim World Title в первом тяжелом весе с грузинским боксером Заалом Квезерели, в Киеве 19 мая. В эксклюзивном интервью TRT на русском он рассказал о том, как идет подготовка и о своих дальнейших планах получить пояс WBC. / Others