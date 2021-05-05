5 мая 2021 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Сердар Авджи: этот бой я закончу нокдауном
Сердар Авджи готовится к поединку за титул UBO Interim World Title в первом тяжелом весе с грузинским боксером Заалом Квезерели. Бой состоится в Киеве 19 мая. В эксклюзивном интервью TRT на русском турецкий боксер рассказал о том, как идет подготовка и о своих дальнейших планах получить пояс WBC. #Авджи #WBO #Киев
Сердар Авджи готовится к поединку за титул UBO Interim World Title в первом тяжелом весе с грузинским боксером Заалом Квезерели, в Киеве 19 мая. В эксклюзивном интервью TRT на русском он рассказал о том, как идет подготовка и о своих дальнейших планах получить пояс WBC. / Others
Истории