СПОРТ
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Капитан сборной Украины по художественной гимнастике получает $180
Наряду с российской биатлонисткой Маргаритой Васильевой, на очень скромные доходы пожаловалась украинская гимнастка Влада Никольченко. По ее словам, коронавирус и карантин только усугубляют ситуацию: «Сейчас в спорте несладко»
Капитан сборной Украины по художественной гимнастике получает $180
Фото: Спорт – Сегодня / Others
5 мая 2021 г.

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко, ставшая героиней нового выпуска шоу «Отдушивдушу» в YouTube, рассказала о своей зарплате.

«Моя зарплата сейчас – 5 тысяч гривен ($180,39 – прим.). Это все. Вся зарплата! Вообще не смешно, но… В прошлом году не было стартов, был только для меня не сильно удачный старт на чемпионате Европы в Киеве, где я не получила медаль. Вот так понизили зарплату. Плюс со всеми этими ковидами и карантинами урезают бюджеты. Сейчас в спорте несладко», – поделилась гимнастка.

Также спортсменка раскрыла размер своих призовых за бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку в 2019 году.

«Призовые у нас не сильно большие. Наверное, около 30 тысяч гривен ($1082,35)», – отметила она.

Ранее на мизерные выплаты жаловалась многократная чемпионка и призер чемпионата России по биатлону Маргарита Васильева. Узнав о зарплате в ₽10 тысяч, она буквально расплакалась. Позже выяснилось, что это аванс, полная сумма вознаграждения за апрель составит несколько больше – ₽25 тысяч.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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