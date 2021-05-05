В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) Украины, находящихся под контролем пророссийских боевиков, утвердили порядок «национализации» квартир, которые из-за войны оставлены хозяевами.

Соответствующий указ «О выявлении, учете и принятии в муниципальную собственность бесхозяйных недвижимых вещей и выморочного имущества» подписал глава сепаратистского образования Денис Пушилин.

В случае, если потом появятся собственники выявленной «бесхозной недвижимой вещи», им будет предложено отказаться от прав на нее в пользу соответствующей «административно-территориальной единицы ДНР» или принять меры к надлежащему содержанию данного имущества.

«Жду возмущения «бывших донецких», кто выехал семь лет назад, не платит коммуналку и думает, что так можно… Но теперь так нельзя… И если вашу недвижимость признают бесхозной, то через год ее могут перевести в муниципальную собственность и отдать нуждающимся людям», – прокомментировала закон одна из 89 депутатов самопровозглашенного парламента ДНР Анастасия Селиванова.

Местные жители энтузиазма властей не разделяют: в большинстве своем они возмущены решением, грубо попирающим право частной собственности, причем в отношении лиц, ставших беженцами или попавших в сложнейшую ситуацию.

«Ну а у нас – лишь бы че отжать и размародерить. Под любым предлогом», – написал пользователь в соцсетях.

Ранее журналист и представитель делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на востоке Украины Сергей Гармаш сообщил о похожем способе «национализации» недвижимости в Луганске. Там решили признавать бесхозными дома и участки, возле которых не скошена трава.

На прошлой неделе власти контролируемых сепаратистами районов Донецкой области также разрешилинаселению не выплачивать долги за кредиты, взятые в украинских банках.