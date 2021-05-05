Члены семьи главы крупнейшего банка России и Восточной Европы Германа Грефа владеют многомиллиардными бизнесами, получают солидные кредиты от Сбера (52,3% принадлежат Банку России) и занимают высокие должности в гостиничной сфере, пишет Daily Storm в своем новом журналистском расследовании.

Олег Германович Греф – старший сын президента правления «Сбербанка», бизнесмен широкого профиля, один из совладельцев компании Brayne. Фирма участвует в строительстве пятого участка ЦКАД (Центральной кольцевой автодороги), средства на которое выделили Фонд национального благосостояния и Сбер.

В 2019 году Греф-младший получил высокую должность в структуре «Альфа-Банка»: он был назначен управляющим директором в подразделении «Альфа-Групп» – А1, которое занимается «инвестициями в предприятия, находящиеся в сложной финансовой ситуации или в состоянии корпоративных конфликтов».

Помимо этого Олег Германович является учредителем в ООО «Чистая логистика», которое в 2017 году стало совладельцем одного из крупнейших операторов по транспортировке отходов «МКМ-Логистика» с общим объемом госконтрактов более ₽40 миллиардов, а также ООО «СЛТ Аква» – резидента индустриального парка «Тольяттисинтез», крупного производителя труб.

Старший брат банкира Евгений Греф получил полумиллиардный кредит от «Сбербанка» в самый разгар кризиса 2008 года. Тогдашний глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян выразил откровенное недоумение: «Каждый руководитель банка понимает, что с родственниками лучше не иметь дела – их посылают в другие банки».

Герман Греф же посчитал, что тут ничего зазорного нет: «это нормальная практика, принятая во всем цивилизованном мире», а сам Евгений Греф «является добросовестным клиентом «Сбербанка» и заключил свыше 70 сделок».

Жена Германа Грефа является соучредителем частной «Хорошевской школы». В заведении учатся дети семьи, внук и еще 700 школьников. Для того, чтобы детям и их родителям было удобно добираться, построили дорогу. На нее московские власти выделили миллиард рублей.

Мама Яны, Татьяна Васильевна Головина, сразу же после свадьбы своей дочери и Грефа, на тот момент министра, тоже совершила рывок в карьере: из кастелянши дивноморского пансионата «Солнечный» превратилась в гендиректора санатория «Голубая даль». Когда Герман Греф возглавил Сбер, Татьяна Васильевна стала генеральном директором геленджикского санатория «Русь», принадлежавшего структурам «Транснефти». Даже после ухода с должности она продолжает оставаться в списке лиц, аффилированных с «Транснефтью».

В своем апрельском интервью для РБК Герман Греф заявил о глобальном «избытке денег». По его мнению, сейчас для российских компаний наступило лучшее время для первичного размещения акций на бирже, поскольку в мире возник невиданный объем средств на денежном рынке.