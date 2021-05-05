КУЛЬТУРА
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Пастор из Лимпопо лечит прихожан кишечными газами, змеями и презервативами
«Священный удар» – это не то, о чем можно подумать. Так пастор Христос Пенелопа из ЮАР называет момент, когда он садится на голову желающего исцелиться и испускает ему в лицо кишечные газы. «Иисус наступил на Петра, это то же самое», – уверяет он
Пастор из Лимпопо лечит прихожан кишечными газами, змеями и презервативами
Фото: Daily Star / Others
5 мая 2021 г.

Пастор Христос Пенелопа из южноафриканской провинции Лимпопо «исцеляет» своих прихожан весьма экзотическими способами: он садится на головы прихожан и испускает кишечные газы, передает Daily Star.

Фото с одного такого сеанса у пастора из церкви Семикратного служения Святому Духу недавно попали в соцсети и вызвали целый спектр эмоций у пользователей.

Оказалось, что у молодого человека есть преданные последователи, которые месяцами ждут, чтобы испытать так называемый «священный удар». Таким образом они надеются изменить свою судьбу.

Сам Пенелопа утверждает, что его практика испускания газов не противоречит Библии.

«Все началось с того, что Учитель Иисус наступил на Петра. Это демонстрация силы Бога. Подобно тому, как Бог заставил Адама погрузиться в глубокий сон, это то же самое», – уверен самопровозглашенный пастор.

По словам Христоса Пенелопы, когда человек, подвергшийся ритуалу, проснется от глубокого сна, он скажет, что ничего не чувствовал.

«Это показывает силу Бога, и те, кто нуждался в исцелении, впоследствии исцеляются», – подчеркнул он.

Ранее Христос Пенелопа заставлял прихожан есть змей, чтобы «испытать их веру», а также мазал своих последователей маслом с презервативов, чтобы обеспечить «спасение».

В октябре прошлого года пассажирка рейса, следовавшего из Лас-Вегаса в Детройт, Алисия Беверли рассказала, что заснула во время полета и, проснувшись, обнаружила, что на нее мочился «известный пастор из Северной Каролины».

Мужчина, имя которого не разглашалось, был взят под стражу. По его словам, у него могла быть «необычная реакция на снотворное».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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