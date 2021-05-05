Пастор Христос Пенелопа из южноафриканской провинции Лимпопо «исцеляет» своих прихожан весьма экзотическими способами: он садится на головы прихожан и испускает кишечные газы, передает Daily Star.

Фото с одного такого сеанса у пастора из церкви Семикратного служения Святому Духу недавно попали в соцсети и вызвали целый спектр эмоций у пользователей.

Оказалось, что у молодого человека есть преданные последователи, которые месяцами ждут, чтобы испытать так называемый «священный удар». Таким образом они надеются изменить свою судьбу.

Сам Пенелопа утверждает, что его практика испускания газов не противоречит Библии.

«Все началось с того, что Учитель Иисус наступил на Петра. Это демонстрация силы Бога. Подобно тому, как Бог заставил Адама погрузиться в глубокий сон, это то же самое», – уверен самопровозглашенный пастор.

По словам Христоса Пенелопы, когда человек, подвергшийся ритуалу, проснется от глубокого сна, он скажет, что ничего не чувствовал.

«Это показывает силу Бога, и те, кто нуждался в исцелении, впоследствии исцеляются», – подчеркнул он.

Ранее Христос Пенелопа заставлял прихожан есть змей, чтобы «испытать их веру», а также мазал своих последователей маслом с презервативов, чтобы обеспечить «спасение».

В октябре прошлого года пассажирка рейса, следовавшего из Лас-Вегаса в Детройт, Алисия Беверли рассказала, что заснула во время полета и, проснувшись, обнаружила, что на нее мочился «известный пастор из Северной Каролины».

Мужчина, имя которого не разглашалось, был взят под стражу. По его словам, у него могла быть «необычная реакция на снотворное».