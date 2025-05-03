Президент США Дональд Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Майка Уолтца после конфликта вокруг его тесных контактов с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, Трампу стало известно, что Уолтц после визита Нетаньяху в Вашингтон начал продвигать идею удара по Ирану, разделяя позицию израильского премьера. Источники утверждают, что Уолтц координировал возможные военные шаги с Израилем, еще до того как вопрос был обсужден с самим президентом США.

«Он пытался направить политику страны в сторону, которую Трамп не поддерживает», — рассказал один из собеседников WP. По словам другого источника, Уолтц настаивал на отказе от дипломатии в пользу военного давления.

В Белом доме сочли, что советник вышел за пределы своих полномочий и действовал не в интересах США.

«Вы работаете на президента своей страны, а не на президента другой страны», — процитировала газета одного из советников Трампа.

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз также считала, что Уолтц «не подходит» Трампу. Напряженность в отношениях нарастала, и поводом для окончательного решения стала утечка секретных данных в закрытом чате мессенджера Signal. Там по ошибке оказался главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг. Уолтц взял на себя ответственность.

После скандала в Белом доме начали обсуждать упразднение отдельной должности советника по нацбезопасности. Его функции передали госсекретарю Марко Рубио. О назначении сообщили 1 мая.

Несмотря на отставку, Уолтца выдвинули на пост постпреда США в ООН. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал это повышением и заявил, что экс-советник сохраняет доверие администрации.

В качестве возможных преемников Уолтца источники Axios называют замглавы администрации Стивена Миллера и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, сообщает Politico.