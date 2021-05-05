Украина обустроила на границе с Россией около 400 км противотанковых рвов и 100 км металлического забора в рамках проекта «Стена», заявил в интервью РБК-Украина глава украинской пограничной службы Сергей Дейнеко.

«За все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора», – сказал Дейнеко. Инженерное обустройство границы завершается в районе Харьковской области и продолжается в районе Черниговской области. Проводятся проектно-изыскательские работы в Сумской области, рассказал он.

«Кроме того, в прошлом году в Луганской области на участке «Троицкое» была построена сверхсовременная система видеонаблюдения, камеры там работают в автоматическом режиме, – отметил Сергей Дейнеко. – Они уже выявляли нарушителей государственной границы. На этом участке было зафиксировано движение 4 человек со стороны России, мы оценили это как намерение переправить диверсионно-разведывательную группу. Поскольку мы проинформировали российских пограничников об этом, ответ от них ждем до сих пор».

Дейнеко сообщил, что изначально стоимость проекта составляла более 4 млрд гривен (около $143 млн), затем она была уменьшена до 2,5 млрд гривен (около $90 млн). «На сегодняшний день фактически потрачено уже 2 млрд гривен. На этот год запланированы расходы в 338 млн гривен (около $12 млн – прим. ред.)», - проинформировал глава погранведомства.

Глава погранслужбы отметил, что инженерное обустройство должно на 100% обеспечивать контроль за линией государственной границы. Передвижения российских войск возле границы с Украиной он назвал «очередным элементом гибридной войны». «На мой взгляд, эти учения были использованы РФ именно для демонстрации силы Украине, оказания давления на военно-политическое руководство нашего государства и, конечно, на наших международных партнеров, которые активно поддерживают Украину на ее пути к миру», – подчеркнул он.

Проект «Стена» бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк представил в 2014 году как линию фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью 2 тыс. км. Планировалось, что работы будут завершены за шесть месяцев, однако сроки продлили сначала на 2018 год, затем – до 2021, а в последующем и до 2025 года.