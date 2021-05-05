Филиал Центрального музея Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» недосчитался 400 экспонатов, сообщает Baza. По данным Telegram-канала, в полицию обратился замдиректора филиала Владислав Педенко. Он сообщил, что при инвентаризации из 5 тысяч экспонатов, переданных учреждению из Центрального музея ВС в Москве, оказалось только 4600.

Среди похищенного – немецкие кресты, которыми нацистов планировалось наградить после взятия Москвы, наградное советское оружие, форма, фуражки и другие вещи. Педенко не исключил, что к краже могли быть причастны строители: экспонаты в музей завезли, когда стройка еще продолжалась. Работы велись в спешке, чтобы успеть к торжественному открытию.

По данным Baza, ущерб от кражи составил почти 12 миллионов рублей. Полиция начала проверку. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее Русская служба ВВС рассказывала о возможности полного переноса Центрального музея Вооруженных сил РФ в парк «Патриот», для чего может быть построено новое здание в форме звезды. Сотрудники музея в разговоре с журналистами усомнились в необходимости таких мер и отметили, что перенос экспозиции может нанести вред ценным экспонатам.