ПОЛИТИКА
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Из музея Вооруженных сил России украли немецкие кресты и наградное оружие
Неизвестные лица похитили около 400 экспонатов из музея, расположенного в подмосковном парке «Патриот». Общую стоимость пропавших экспонатов оценивают в 12 млн рублей
Из музея Вооруженных сил России украли немецкие кресты и наградное оружие
Фото: ТАСС / Others
5 мая 2021 г.

Филиал Центрального музея Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» недосчитался 400 экспонатов, сообщает Baza. По данным Telegram-канала, в полицию обратился замдиректора филиала Владислав Педенко. Он сообщил, что при инвентаризации из 5 тысяч экспонатов, переданных учреждению из Центрального музея ВС в Москве, оказалось только 4600.

Среди похищенного – немецкие кресты, которыми нацистов планировалось наградить после взятия Москвы, наградное советское оружие, форма, фуражки и другие вещи. Педенко не исключил, что к краже могли быть причастны строители: экспонаты в музей завезли, когда стройка еще продолжалась. Работы велись в спешке, чтобы успеть к торжественному открытию.

По данным Baza, ущерб от кражи составил почти 12 миллионов рублей. Полиция начала проверку. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее Русская служба ВВС рассказывала о возможности полного переноса Центрального музея Вооруженных сил РФ в парк «Патриот», для чего может быть построено новое здание в форме звезды. Сотрудники музея в разговоре с журналистами усомнились в необходимости таких мер и отметили, что перенос экспозиции может нанести вред ценным экспонатам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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