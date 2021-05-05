В первом квартале россияне получили 14,3 трлн рублей доходов, а потратили на покупку товаров и услуг 14,904 трлн. Разница была покрыта из сбережений, которые за три месяца сократились на 604,3 млрд рублей, пишет Finanz.ru со ссылкой на данные Росстата.

«Люди проедают запасы по мере того, как их реальные доходы продолжают падать (–3,6% в первом квартале), а инфляция бьет рекорды за 5 лет по широкой потребительской корзине и за 6 лет – на рынке продовольствия и лекарств», – указывает издание.

Средняя скорость, с которой таяли накопления на счетах и в наличных, достигла 6,7 млрд рублей в день, или 280 млн рублей в час.

Россияне проедают запасы по мере того, как их реальные доходы продолжают падать (-3,6% в первом квартале), а инфляция бьет рекорды за 5 лет по широкой потребительской корзине и за 6 лет – на рынке продовольствия и лекарств.

Ожидая дальнейшего ускорения роста цен, «люди, по ощущениям, потребляют «как в последний раз», цитирует издание директора по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрия Полевого. Общий объем потребительских расходов остается ниже докризисного примерно на 2%, но по сравнению с четвертым кварталом спад замедлился почти втрое.

Аналитик банка Raiffeisen Станислав Мурашов говорит, что, помимо сбережений, в ход идут банковские кредиты, выдача которых «ускоряется и вскоре достигнет темпов конца прошлого года». Начало 2021 года принесло ухудшение по всем статьям доходов, указывает Мурашов: «Просели как зарплаты и социальные трансферты, так и прочие доходы населения. Причем, судя по тому, что реальные зарплаты работников организаций в январе-феврале росли, это означает, что ухудшение наблюдалось в «сером» сегменте рынка труда».

По данным Центрального банка, за январь-март физлица взяли в банках 1,217 трлн рублей новых займов. Общий размер задолженности физлиц перевалил за 21 трлн рублей, а долговая нагрузка достигла 18,7% от доходов, что является рекордом за всю современную историю страны, отмечает издание.