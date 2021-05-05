Тема обеднения населения России вновь всколыхнула общественность, поскольку она затронула не только экономические, но и политические аспекты. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов 3 мая заявил, что значительная доля россиян, «выпавшая» в период пандемии из среднего класса, попала в бедность и что ему нужна помощь от государства. 4 мая бывший чиновник аппарата президента РФ Михаил Хазин призвал не поддерживать российский миддл: по его мнению, это небольшая прослойка населения и «всех денег не хватит». Масла в огонь темы подлила статистика, которую озвучил в прошлом году президент Владимир Путин.

Сбывшиеся прогнозы

О том, что пандемия коронавирусной инфекции вызовет в России экономический кризис и станет причиной сокращения среднего класса, основатель и бессменный ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, супруг председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, говорил еще в апреле 2020-го. 3 мая 2021-го он лишь подтвердил свои прошлогодние прогнозы и прокомментировал процессы и события за последние 12 месяцев.

Так, «дефектом нашей политики», по мнению экономиста, стало то, что государство поддерживало производство и не поддерживало представителей среднего класса, у которых в период эпидемии «пропали источники существования». Переход же представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен с точки зрения политики», ответ на это еще придет, «и с ним надо что-то делать». Он спрогнозировал, что доходы будут падать у всех слоев общества. Однако при этом богатые, которые обеднеют, все равно останутся богатыми, а бедные так и будут бедными.

Падение доходов среднего класса может привести к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста, предположил экономист.

Кузьминов также отметил, что ключевым вызовом для России является продолжающееся падение реальных доходов населения и справляться с ним традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых, «просто нельзя».

Кстати, двумя неделями ранее о 80 миллионах бедных в России говорил миллиардер Олег Дерипаска. В ответ на его мнение выступил спикер Кремля Дмитрий Песков, который заявил: борьба с бедностью в стране ведется постоянно, и она является «абсолютнейшим приоритетом» и президента России, и правительства.

Удобная статистика

Противоположную Кузьминову точку зрения 4 мая высказал другой российский экономист – Михаил Хазин. Бывший чиновник администрации президента, а ныне общественный деятель считает, что России не следует поддерживать средний класс. «В рамках разрушения либерально-экономической модели превращение среднего класса в бедных – это неизбежный процесс. Соответственно, поддержка среднего класса – вещь абсолютно бессмысленная, потому что этих денег не хватит, всех денег не хватит», – пояснил свою позицию эксперт. Хазин считает, что есть только один способ решения этой проблемы: «Необходимо менять экономическую модель».

Также Хазин выразил мнение, что средний класс в России представлен немногочисленной группой, и добавил, что такая проблема существует не только в России, но и в странах Европы и США. При этом у нас она наблюдается в меньшей мере, поскольку и средний класс в стране меньше по численности.

Данные Хазина не коррелируются с той статистикой, которую публично озвучил годом ранее президент РФ. Незадолго до карантина, ссылаясь на оценку Всемирного банка (ВБ), Путин заявил, что в России к среднему классу можно отнести 70% россиян. Тогда же он, к слову, отметил, что укрепление положения и повышение доходов миддла является одной из задач российских властей.

Эксперты решили, что президент, «умышленно или не разобравшись в нюансах, смешал социально-экономические категории и назвал самую выигрышную для себя долю среднего класса в населении России». Но это – «лукавство», потому что, согласно озвученной методике ВБ, к среднему классу принадлежат люди с доходами свыше полутора МРОТ. Таким образом, в России к миддлам относится человек с доходом в 17000 рублей.

Причем президент сам же указал на то, что в каждой стране свое понятие «средний класс» и что неправильно сравнивать средний класс в России с уровнем жизни во Франции, Германии или США.

Аналитики считают, что 70% миддла в РФ – далекая от реальности цифра, зато удобная элите и Кремлю, чтобы «создавать картину мира, где они успешно руководят Россией, окруженной врагами, и принимают правильные решения».

Неудобная статистика

Более корректным в подсчете среднего класса в населении России считается подход, когда принадлежность к среднему классу определяется не только размером дохода, но и занятостью нефизическим трудом, уровнем образования, возможностью приобретать товары длительного пользования, горизонтами жизненного планирования и самоощущением людей, отмечает директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.

Так, в 2019-м эксперты из банковской сферы зафиксировали по своим данным сокращение среднего класса до минимума за последние 15 лет – с 37% до 30%. И уже тогда они отметили, что средний класс в России стал более бедным и уязвимым, и это серьезно сдерживает развитие экономики в стране. Научный сотрудник лаборатории исследований проблем экономического роста Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Иван Любимов объяснил: «Если бедные покупают в основном продукты и иногда одежду, то граждане среднего достатка могут позволить себе услуги, электронику, автомобили, путешествия. С сокращением среднего класса падает спрос и, соответственно, рынок этих товаров и услуг».

В то же время руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников называл другие цифры российского миддла («вокруг 20% населения») и говорил о расколе внутри него, который породило протестное лето 2019-го, когда россияне регулярно выходили на многочисленные митинги против политики властей. Колесников считает, что сейчас первый средний класс, который рожден рыночной экономикой, сталкивается со вторым средним классом, для которого единственный социальный лифт – государство. Он отмечает: если потребительские приоритеты среднего класса не меняются, хотя и становятся скромнее, то политические получают конкретное оформление.

«Социологические исследования стабильно показывают, что требования политических свобод – характерная черта «молодых-образованных-обеспеченных-горожан, – констатировал политолог и описал миддл: – Более точная возрастная характеристика – когорта 24-39 лет: люди «пожившие», несущие ответственность за себя, работу и(или) семьи. Те, что моложе, скорее, предсредний класс (пока не начали по-настоящему зарабатывать сами), пенсионеры – постсредний класс».

В своем исследовании он подтвердил теорию, согласно которой «люди, достигшие определенного уровня благосостояния, начинают задумываться о «высоком» – политических свободах».

Таким образом, определить средний класс в населении России важно не только с экономической точки зрения, но и с политической. Ведь тогда станет понятно: это – электорат Кремля или, наоборот, протестная категория.