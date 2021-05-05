Один из ведущих проиранских командиров иранского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» Абу Али аль-Аскари призвал к принудительному перемещению мирных жителей в суннитских районах к северу от Багдада и в Дияле, чтобы лишить боевиков «Исламского государства» поддержки на местах.

«Ситуация с безопасностью в Тармии и деревне аль-Мухайса в Дияле не стабилизируется без воспроизведения эксперимента Джурфа аль-Насра», – сообщил лидер поддерживаемого Ираном ополчения «Катаиб Хезболла» (как и многие, входит в состав «аль-Хашд аш-Шааби») в своем Telegram-канале.

Джурф аль-Сахар, который был переименован в Джурф аль-Наср после разгрома ИГ в этом районе в 2017 году, – преимущественно суннитский город в провинции Бабиль в Центральном Ираке. В ходе войны с ИГ из него было эвакуировано более 120 000 жителей – остались лишь иракские силы безопасности и поддерживаемые Ираном боевики различных фракций «аль-Хашд аш-Шааби».

Госдеп США обвинил «Катаиб Хезболлу» в том, что боевики удерживают не менее 1700 заключенных в незаконном изоляторе в этом районе. Ордер на арест Аль-Аскари был выдан в январе после того, как он угрожал премьер-министру Ирака Мустафе Аль-Казими.

Силы «аль-Хашд аш-Шааби» не разрешают людям возвращаться, утверждая, что этот район опасен из-за мин, установленных ИГ. В августе 2017 года ныне несуществующий совет провинции Бабиль проголосовал за инициирование исков против любых политиков, требующих разрешения жителям Джурф аль-Сахар вернуться в свои дома. Совет назвал этот район «инкубатором терроризма».

Суннитские политики раскритиковали нанесенный на этот район ярлык, не позволяющий жителям вернуться. «В Джурф аль-Сахаре 100 000 иракцев, которым ополченцы не дают вернуться в свои дома из-за презренной попытки демографических изменений», – заявил депутат Дафер аль-Ани в апреле.

Несмотря на формальное поражение и потерю контроля над территорией, боевики ИГ периодически появляются снова, устраивая атаки в восточной провинции Ирака Дияла и к северу от Багдада. Правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, предостерегают от затяжных перемещений и указывают, что «масштабный проект социального реинжиниринга с целью восстановления разрушенной нации будет сопряжен с расходами».

Согласно заявлениям представителей правозащитных организаций, возвращение домой в небезопасных условиях сопряжено с риском мести со стороны соседей или вербовкой в местные вооруженные группы. «Тактика принуждения, используемая проиранскими ополченцами, действующими в провинции, где доминируют сунниты, разжигает напряженность, вызывает общественное недовольство и снижает способность местных органов власти предоставлять основные услуги и безопасность, способствуя созданию среды, которую ИГ пытается использовать», – отмечалось также в недавнем отчете Пентагона.