Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что те российские политики, которые позволяют себе провокационные высказывания в адрес Казахстана, являющегося стратегическим партнером Москвы, «гонятся за сенсациями».

«Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, есть политики, которые считают, что если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, – заявил министр в интервью казахскому агентству «Хабар», – мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли».

«Знаете, как у нас говорят: «Не важно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали». Может быть, они из этой «оперы»», – предположил глава российской дипломатии.

Лавров также подчеркнул, что «никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит».

Министр иностранных дел напомнил, что отношения между Россией и Казахстаном строятся на том, что они «полностью уважают суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга».

«Мы развиваем союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы, подписаны главами государств, одобрены парламентами и являются законами, являются частью международного права», – подчеркнул он.

При этом, по словам Лаврова, «сомнительные, провоцирующие высказывания» со стороны некоторых парламентариев – это «неизбежная часть демократической жизни».

«Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, ограничивались дискуссионными клубами. Я заверяю, что никогда подобного рода высказывания, подрывающие имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут обличены даже подобием реальной политики»,– пообещал глава МИД.

В середине декабря прошлого года МИД Казахстана передал ноту Москве в связи с высказываниями депутата Госдумы, члена Президиума Генерального совета правящей партии «Единая Россия» Вячеслава Никонова, который в эфире Первого канала заявил, что «территория Казахстана – это большой подарок со стороны» РФ.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди назвал заявление Никонова «бредом сивой кобылы», а председатель комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед охарактеризовал высказывания депутата как «воинствующее невежество», «политический инфантилизм» и «целенаправленную попытку вбить клин между двумя народами и государствами».

В схожем с Вячеславом Никоновым ключе позже высказался депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия»). По его словам, нынешняя территория досталась Казахстану в виде «подарка России от СССР». Кроме того, политик заявил, что МИД Казахстана, направивший ноту после выступления Никонова, «взял и плюнул» на дружеские отношения с Москвой.

После разразившегося скандала Никонов, председательствующий в комитете Думы РФ по образованию и науке, а также внук председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова (чьим именем назван осужденный Москвой в 1989 году пакт с Гитлером), в попытке разъяснить свою позицию выразил «теплые чувства» в адрес «братского народа Казахстана».

Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев заметил, что в ответ на действия некоторых иностранных граждан, ставящих под сомнение территориальную целостность Казахстана и совершающих на официальном и общественном уровне провокационные действия, Нур-Султан необходимо усилить просветительскую работу. «Казахстан – единое государство. Страна не делится на Южную, Северную, Западную, Восточную части. Это лишь условные названия, обозначающие направление», – подчеркнул он.

«Когда мы поднимали вопрос обозначения границ нашего молодого государства на заре независимости были среди политиков и общественных деятелей те, кто говорил, что этот вопрос можно отложить и решить его позже, но своевременность и правильность действий по делимитации и демаркации границ показало время. Сейчас кто бы что бы ни сказал, у нас есть двусторонние соглашения и есть признанные в мире границы. Теперь никто не может с этим спорить», – отметил президент в своей статье «Независимость дороже всего».

Ранее уладить скандал, спровоцированный Никоновым и Федоровым, попытался глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он развеял все спекуляцииотносительно территориальных претензий Москвы к Нур-Султану. «Мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году. И более того, у нас подписан договор о границе», – сказал глава Минобороны в беседе с казахстанскими журналистами.

До этого с аналогичными разъяснениями выступал посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин. По его словам, за провокационными выступлениями стоит желание поссорить два государства.