Долгопрудненская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов обратилась с официальным заявлением в Министерства иностранных дел и обороны России с призывом снести памятник фашистскому коллаборационисту и военному преступнику Гарегину Нжде, установленный армянскими сепаратистами в городе Ходжавенд в Нагорном Карабахе.

Подмосковные ветераны считают недопустимым героизацию фашизма. В своем письме на имя главы МИД Сергея Лаврова и руководителя военного ведомства Сергея Шойгу они напомнили о преступлениях, совершенных под командованием Нжде в отношении жителей Польши и Украины, а также убийстве более 20 тысяч мирных жителей в Западном Крыму, сообщается на портале StopFashizm.ru.

По мнению организации, нахождение памятника нацистскому пособнику на территории, где российский миротворческий контингент собирается праздновать День Победы, – это подрыв одной из немногих объединяющих ценностей на евразийском пространстве.

Памятник Нжде был установлен в январе этого года в части Ходжавендского района, еще не переданной азербайджанской стороне и находящейся в зоне ответственности российских миротворцев. Работа над бюстом пособника фашистов стартовала еще в начале 2020 года, а открытие было запланировано на сентябрь, однако его пришлось отложить из-за военного конфликта, вспыхнувшего в это время на территории Нагорного Карабаха.

Некоторые российские депутаты и политические эксперты осудили политику Армении по популяризации «подвигов» коллаборациониста Гарегина Нжде и установку монумента в его честь.

Например, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал памятник Нжде «провокацией», которая «взрывает ситуацию». По его мнению, любой человек, запятнавший себя сотрудничеством с Третьим рейхом, не достоин монумента.

Известный военный журналист, главный редактор журнала «Национальная оборона» и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко также назвал установку монумента Нжде «плевком в лицо и Азербайджану, и России, и всем странам антигитлеровской коалиции».

Между тем, в конце апреля с. г. радикальные представители армянской общины в Нагорном Карабахе организовали акцию у памятника нацистскому коллаборационисту в Ходжавенде, пишет Telegram-канал Caucasian Bureau.

Рядом со скульптурой был размещен плакат с хештегом #ЭтоВамНеАрмавир. Именно под этим тегом проходит обсуждение новости о вероятном демонтаже памятника Нжде ко Дню Победы из-за давления российских миротворцев.

Под слоганом «Это Вам не Армавир» имеется в виду инцидент, произошедший в 2019 году. Тогда депутат городской думы Армавира Алексей Виноградов закрасил черной краской табличку с именем Гарегина Нжде, установленную на территории армянского храма. Позже он добился ее снятия.

Ранее депутат Арман Бабаджанян на заседании парламента Армении обещал, что памятник гитлеровскому пособнику и военному преступнику Нжде в ближайшее время будет демонтирован. Решение о демонтаже монумента было принято представителями Азербайджана и России совместно с Турцией, заявил он.

В центре столицы Армении памятник политическому и военному деятелю, основоположнику экстремистской идеологии цехакронизма торжественно был установлен в 2016 году. В стране Нжде до сих пор считается национальным героем, несмотря на протесты международной общественности.

В то же время недопустимость героизации личности Гарегина Нжде стали признавать и в самой Армении: заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян недавно назвала его идеологию фашистской и опасной для армянского народа.

«Идеология Нжде – это, по сути, фашистская идеология. Сама по себе она очень опасна для нас как для общества XXI века, поскольку эта идеология строится на основе агрессии против мира, отграничения себя от всего мира и демонстрации своего преимущества перед всеми обществами. Если исключить из его учения все красивые слова, то останется только эта очень опасная основа», – заявила политик.