6 мая 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Уличные столкновения в Колумбии: десятки убитых, сотни раненых
Участники массовых акций в Боготе попытались прорваться в здание Капитолия, где заседает парламент. В ходе разгона протестующих полицейские применили слезоточивый газ. Беспорядки в Колумбии начались 28 апреля после введения правительством налоговой реформы. В ходе столкновений с силами правопорядка не менее 24 человек погибли и более 840 пострадали. #Колумбия #беспорядки #полицейские
Уличные столкновения в Колумбии: десятки убитых, сотни раненых / Others
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