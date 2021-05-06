ПОЛИТИКА
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«Ночных волков» встретили в Праге флагами НАТО
Приверженцев российского клуба «Ночные волки» встретили на Ольшанском кладбище Праги с флагами НАТО и куклой в виде Путина. Чешские и словацкие байкеры прибыли отдать дань памяти погибшим во Второй мировой войне. Мотоциклисты из России к ним присоединиться не смогли. Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов – под санкциями. Остальных не пустили из-за коронавирусных ограничений #Прага #байкеры #Путин
авымам / Others
6 мая 2021 г.
Истории
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