«Ночных волков» встретили в Праге флагами НАТО

Приверженцев российского клуба «Ночные волки» встретили на Ольшанском кладбище Праги с флагами НАТО и куклой в виде Путина. Чешские и словацкие байкеры прибыли отдать дань памяти погибшим во Второй мировой войне. Мотоциклисты из России к ним присоединиться не смогли. Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов – под санкциями. Остальных не пустили из-за коронавирусных ограничений #Прага #байкеры #Путин