Парламент Латвии принял декларацию о признании и осуждении «геноцида» армян в Османской империи в 1915 году, сообщили в пресс-службе Сейма. Анкара категорически осудила демарш, заявив, что на это нет никаких оснований в международном праве.

Декларация, как отмечается, была подготовлена парламентским комитетом по иностранным делам с привлечением дипломатов и историков.

За принятие резолюции о признании и осуждении «геноцида» проголосовали 58 депутатов, против были 11, воздержались 7, сообщил бывший посол Армении в Латвии, Литве и Эстонии Тигран Мкртчян на своей странице в Facebook.

По его словам, инициаторами осуждения так называемого геноцида стали три латвийские партии: «Новые консерваторы», «Да – развитию» и «Согласие».

При этом сейм Латвии указал, что юридических последствий признание иметь не может. «Признать это или нет – вопрос политического выбора. А это непростое дело», – заметил председатель парламентской комиссии по иностранным делам Ричард Коль в публикации на сайте Сейма Латвии.

Решение парламента Латвии по событиям 1915 года резко осудило Министерство иностранных дел Турции.

«Решение, принятое сегодня парламентом Латвии о признании событий 1915 года в качестве так называемого геноцида, является ничтожной попыткой переписать историю по политическим мотивам. Отвергаем и решительно осуждаем это провальное и незаконное решение. Парламенты – это не площадка для написания истории и высказывания обвинений», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

События 1915 года «геноцидом» 24 апреля с. г. назвал президент США Джо Байден. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал его слова как «необоснованные, несправедливые и далекие от действительности».