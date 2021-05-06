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Пресс-конференцию премьера Албании и комиссара ЕС прервал турецкий самолет
Пресс-конференцию комиссара Европейского союза по вопросам расширения и соседства Оливера Варгейя и премьер-министра Албании Эди Рама, посвященную церемонии доставки в страну вакцин из ЕС, прервал взлет самолета компании Turkish Airlines. Видео быстро набрало популярность в балканских странах. #Тирана #TurkishAirlines #самолет
Пресс-конференцию премьера Албании и комиссара ЕС прервал турецкий самолет / Others
6 мая 2021 г.
Истории
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