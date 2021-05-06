Президент США Джо Байден 14 апреля официально объявил, что выведет все американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года и положит конец «самой продолжительной войне, в которой участвовала Америка». Он заявил, что оставаться в Афганистане больше не имеет смысла. «В настоящее время я являюсь четвертым президентом Соединенных Штатов, который руководит американскими войсками в Афганистане. Два республиканца, два демократа. Я не буду передавать эту ответственность пятому президенту».

Одна из официальных причин решения Байдена – желание снизить военные расходы: Афганистан уже обошелся США в 193 млрд долларов, а афганская война унесла свыше 3 тысяч жизней американских военнослужащих и сотни тысяч жизней афганцев.

Другая причина: Соединенным Штатам пора сосредоточиться на «других приоритетах» за рубежом. Они включают китайский вызов и укрепление глобальных коммуникаций в области здравоохранения (для предотвращения возможных будущих вспышек эпидемий). Байден заявил: «Мы должны сосредоточиться на стоящих перед нами вызовах, а не возобновлять войну с «Талибан». Мы должны поддерживать конкурентоспособность Соединенных Штатов, чтобы противостоять постоянно усиливающейся жесткой конкуренции со стороны Китая». Пентагон начал вывод войск 1 мая, а к 11 сентября 2021 года все американские солдаты должны покинуть страну.

В Афганистане постоянно базируется (официально) не более 3,5 тысяч солдат Пентагона и около 7 тыс. военнослужащих других стран НАТО, а также Австралии, Новой Зеландии и Грузии. Как только самолеты транспортной авиации начнут вывозить американцев, все остальные западники тут же последуют за ними. Однако в стране останутся свыше 13 тыс. наемников из ЧВК. Как сказал один афганский аналитик: «Байден хочет выйти из афганской войны, но не из Афганистана».

Даже ради пропаганды Вашингтон не может говорить о какой-либо победе. Более того, если вспомнить о развивающемся системном кризисе в самих США, то впору вспомнить мистическую оценку Афганистана как «могильщика империй».

Решение президента США о выводе войск имеет глобальное политико-символическое значение. В 2001 году вторжение США в Афганистан идеологи неоконов объявили не просто атакой на «Талибан», а началом всеобъемлющей, тотальной войны «исламу как главному врагу западной цивилизации». Как публично пообещал тогдашний Президент США Джордж Буш-младший, эта война продлится «десятилетия, вплоть до нашей победы». Но закончилось фактическим признанием поражения Запада в прямой военно-политической конфронтации с исламом.

Вашингтону пришлось пойти на прямые мирные переговоры с т.н. радикальными фундаменталистами из «Талибан», которых в США и России считают «террористами». В 2018 году отчаявшийся Трамп дал указания Госдепу найти способ провести с талибами официальные мирные консультации. По отношению к своим марионеткам из кабульского правительства американцы поступили просто непорядочно, вообще исключив их из переговорного процесса и сфокусировались на собственных взаимоотношениях с «Талибан».

Талибы строили переговорный процесс с Вашингтоном с позиции силы. Они, например, отказались признавать навязанную американцами нынешнюю Конституцию страны, да и само правительство в Кабуле считают нелегитимным. Моджахеды (контролирующие свыше 90 процентов территории Афганистана) согласились рассматривать вопрос о прекращении огня и мирных переговоров с официальным Кабулом, который контролирует только крупные города в стране, только после вывода всего иностранного контингента из страны.

На протяжении последних лет оккупационный контингент НАТО фактически охранял самого себя и лишь сдерживал талибов, прежде всего, за счет предоставления им заранее оговоренных финансовых средств. Иначе говоря, чтобы не воевать, западники просто откупались.

Хотя США и заявляют о серьезной подготовке 300 тысячной афганской армии для обеспечения внутренней стабильности в стране, на самом деле эта армия пронизана агентурой «Талибан» и может очень быстро просто развалиться. Многие эксперты считают, что после завершения официального ухода американцев марионеточное правительство в Кабуле не продержится и несколько месяцев. И это в самом оптимистичном варианте. В худшем случае после молниеносного наступления моджахедов падет после нескольких недель. Талибы уверены в своем численном превосходстве над марионетками США, что, по восточным традициям, вообще не позволяет разговаривать с ними на равных.

В любом случае стабилизировать страну быстро не удастся. Скорее всего, начнется широкомасштабная гражданская война по сирийскому образцу. Почему сценарий такой гражданской войны более чем вероятен? Тому есть, по крайней мере, три основные причины.

Во-первых, одним из главных внутренних противоречий Афганистана является сложное противостояние между мощными и влиятельными «региональными баронами», контролирующими в тех или иных провинциях производство и трафик главного экспортного товара – наркотиков, и «Талибан». Пока талибы воюют против американцев, это противостояние остается в тени. Но после официального ухода американских войск конфронтация обязательно превратится в открытую схватку, поскольку талибы крайне негативно относятся к наркотикам.

Есть два основных направления наркоэкспорта, прежде всего, героинового, из Афганистана – южный и северный. Последний включает наркотрафик через Россию и в Россию. По некоторым оценкам, наркомафия зарабатывает на поставках «герыча» только в Россию около 15–20 миллиардов долларов ежегодно. Свыше 70 процентов этой суммы остается в руках российской коррупционной системы.

Во-вторых, наверняка в ближайшие месяцы будут обостряться отношения между талибами и другими радикальными группировками, прежде всего, ИГ, которое закрепилось в ряде афганских провинций.

Наконец, в-третьих, наиболее важной предпосылкой надвигающейся гражданской войны в Афганистане является растущее соперничество целого ряда держав за влияние в этой важнейшей в геополитическом смысле стране, которое начнет резко ужесточаться уже с нынешнего лета. Речь идет, прежде всего, о «семерке» – Пакистан, Индия, Китай, Россия, Иран, Турция и США.

Хотя Вашингтон и заявил о выводе своих войск, но он не намерен отказываться от своего доминирования в Афганистане. Между прочим, тот же Джо Байден еще в 2012 году писал в своем Twitter, что американские военные покинут республику в 2014 году. До него это же обещал сделать Барак Обама. Трамп озвучил такие же обещания в 2018 году. Поэтому, скорее всего, и на этот раз американцы попробуют «уйти, чтобы остаться».

На это уже намекнул директор ЦРУ Уильям Бернс: «После вывода американских вооруженных сил и вооруженных сил коалиции возникает значительный риск», но США все-таки сохранят определенный «набор возможностей».

Есть три основные причины, почему американцам важно остаться в Афганистане, формально выведя свои войска.

Во-первых, Байден не может допустить, чтобы выход США из Афганистана рассматривался в мире как стратегическое поражение Америки и ликвидация всего того, что Вашингтон добивался в этой стране 20 лет. Кроме того, новой администрации важно сохранить доверие своих геополитических партнеров во всем мире и доказать, что альянс с США по-прежнему гарантирует безопасность американским союзникам.

Во-вторых, американцам необходимо сохранить свои позиции в Афганистане, поскольку больше всего выгоды из вывода войск получат Пакистан и Китай. Поэтому Вашингтону необходимо будет сформировать коалицию, которая была бы способна сдержать Пекин в этой стране.

Наконец, третья причина, опять-таки связанная с китайским фактором, – необходимость сохранить функционирование мощной передовой оперативной базы Чепмен, с которой осуществляются тайные и подрывные операции против Китая, в том числе и с помощью «беспилотников-невидимок». Кроме того, ходят слухи, что где-то на севере Афганистана находится тщательно засекреченная база Пентагона, входящая в общую американскую систему глобального ПРО.

Каким же образом американцы хотят «уйти, чтобы остаться»? Американцы надеются, что тайно налаженные «финансовые взаимоотношения» с «Талибан» позволят им продолжать взаимовыгодное сотрудничество.

Также Вашингтон наверняка расширит помощь и поддержку ЧВК, которые базируются в Афганистане, чтобы с их помощью не только сохранить, но и укрепить свои позиции в этой стране и после 11 сентября 2021 года. Поэтому будет совсем не удивительно, если в ближайшие месяцы численность этих ЧВК начнет быстро расти.

Кроме того, вывод американских войск будет сопровождаться «продолжением оказания поддержки афганским ВВС и некоторым подразделениям сил безопасности, а также антитеррористическим подразделениям на местах (без указания территориальной привязки к конкретным провинциям)».

Что касается Москвы, то официально российский МИД лишь невнятно заявил, что план Вашингтона по выходу из Афганистана к сентябрю может привести к эскалации конфликта. «Анонсированное США намерение вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября с.г. является очевидным нарушением американо-талибского соглашения, подписанного 29 февраля 2020 года и предусматривающего полный вывод войск США до 1 мая», – заявила небезызвестная Мария Захарова. «В связи с этим вызывает озабоченность возможная эскалация вооруженного конфликта в Афганистане в ближайшее время, что, в свою очередь, чревато подрывом усилий по началу прямых межафганских переговоров».

Иначе говоря, Кремль и МИД вновь оказались не готовы к кардинально меняющейся ситуации, план «Б» явно не подготовлен, и в новом раунде игры в Афганистане Россия, скорее всего, вновь обречена на поражение.