Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границ страны находятся около 75 тысяч российских военнослужащих. Российские войска, по словам Зеленского, от границы с Украиной отводятся медленно.

«Мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное и потому вероятная угроза может быть», – заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, посетившим Киев.

Блинкен согласился с позицией Зеленского, отметив, что США видят на границе с Украиной наибольшую с 2014 года концентрацию российских войск. По словам госсекретаря США, Россия сохраняет значительное количество техники на границе с Украиной, поэтому у нее есть возможность быстрых агрессивных действий в случае необходимости. Зеленский также поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Украины.

«Это первая встреча, но чувство, что она не первая, потому что я поражен: команда прекрасно ориентируется в том, что происходит, прекрасно знает все детали. Самое главное, знают ситуацию на Донбассе. Я благодарен США за поддержку нас, сегодня это звучало. И действительно, поддерживают, не только на словах, наш суверенитет, нашу территориальную целостность», – заявил Зеленский в ходе брифинга с делегацией США.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны стран Евросоюза также указал, что после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск в пункты постоянной дислокации по окончании проверки боеготовности Южного и Западного военных округов возле границы с Украиной остаются десятки тысяч военных.

«Мы зафиксировали отвод части российских военных от границы с Украиной, однако десятки тысяч российских военных остаются возле нее и в Украине (под этим генсек НАТО подразумевает войска РФ в Крыму, который страны-члены альянса считают частью украинской территории – прим. редакции). В целом остается значительное российское военное присутствие в регионе, там остается гораздо больше российских войск, чем до недавнего обострения ситуации», – отметил он.

Россия в апреле перебросила к границе с Украиной более 80 тысяч солдат и офицеров, о такой цифре сообщал ранее Офис президента Владимира Зеленского. В Украине и странах Запада появились опасения, что Москва готовится к новой войне за территории. Однако 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал завершить отвод войск к 1 мая и объяснил принятое решение «успешным завершением межвидовых учений в Крыму».

Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае «неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe». При этом председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что частичный вывод российских войск идет лишь в Крыму, а от восточной границы Украины в Воронежской области никакого отвода не наблюдается. По его словам, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины, еще рано.

С 24 апреля Россия закрыла Черное море для прохода иностранных военных и государственных кораблей в трех районах. Ограничения действуют до 31 октября. Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова и небольшой участок около западной оконечности Крыма. Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для судоходства.