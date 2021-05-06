Иностранцев, которые летом 2020 года выступали как «международные эксперты», оценивавшие ход голосования по поправкам к Конституции России, организованно привезли в Москву чартерным рейсом и так же организованно отправили обратно. Об этом говорится в расследовании «Новой газеты» и центра «Досье». Источники финансирования пребывания «экспертов» в России неизвестны.

Мероприятия с участием международных представителей организовала Общественная палата – ЦИК не мог приглашать наблюдателей из-за рубежа, так как «всенародное голосование» по Конституции не подпадало под определение референдума или выборов и не регулировалось законами о референдуме или выборах. Официально международных наблюдателей не было на голосовании по Конституции, поскольку Центризбирком отказался выдавать им аккредитации, а привезенных иностранцев называли «экспертами».

Отвечая на вопрос «Новой газеты», в Общественной палате заявили, что предложения по участию иностранцев на голосовании поступали от «различных общественных объединений и некоммерческих организаций». Приглашения направили 185 экспертам из 66 стран, из которых в Россию смогли приехать более 50 человек, сказали в ОП. Кроме того, ОП утверждает, что не несла никаких расходов по финансированию приезда иностранных экспертов. Список имен экспертов ОП не предоставила, сославшись на то, что их имена фигурировали в СМИ.

Журналисты обнаружили, что список экспертов опубликовал один из наблюдателей Тьерри Мариани – депутат Европарламента и член крайне правого французского «Национального объединения». Согласно документу, одним из рейсов, которыми Мариани добирался из Парижа в Россию, был рейс № U68351 Москва–Минск 3 июля 2020 года.

Судя по открытым источникам, этот номер принадлежал чартерному рейсу аэробуса А321, вмещающего от 170 до 220 пассажиров. Центр «Досье» получил полетный список этого борта: туда попали около 70 человек из 29 стран. Самое большое количество иностранных экспертов – 16 человек – были представителями французского «Национального объединения» Марин Ле Пен. В основном они присутствовали на голосовании в аннексированном Крыму. Эксперты похвалили организацию голосования, соблюдение санитарных правил и прав избирателей, а также призвали «остановить фейковые новости».

Еще шесть «наблюдателей» приехали из Сербии, пять – из Афганистана, трое – из Германии. Из числа немецких экспертов в России находились члены «Альтернативы для Германии» и «Прусского общества Берлин–Бранденбург». Кроме того, в число экспертов вошли депутат парламента Италии от правой «Лиги Севера», основатель межфракционной группы «друзей Кремля» Паоло Гримольди, а также представители Латвии, Австрии и Узбекистана.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло в июне-июле 2020 года.