Экс-начальник ГУ МВД РФ по Москве генерал-полковник Владимир Пронин решил эмигрировать на ПМЖ на Кипр. Об этом он под присягой заявил в кипрском суде, где рассматривается сейчас его иск об определении места жительства внучки Стефании, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он опубликовал выдержки из показаний Пронина.

В середине апреля стало известно о внезапной смерти от сердечной недостаточности сына генерала. Бизнесмен отсудил у бывшей жены опеку над общей дочерью и жил с ней на Кипре. В показаниях экс-начальника полицейского главка говорится, что около года назад он с женой перебрался жить в Германию «по личным причинам», а затем семья решила воссоединиться на Кипре – туда Пронины переехали уже на ПМЖ. Сейчас генерал в отставке добивается передачи ему опеки над внучкой и, соответственно, управления активами и счетами погибшего сына.

Владимир Пронин долгое время возглавлял московскую полицию, его уволили в 2009 году после того, как начальник ОВД «Царицыно» майор Денис Евсюков расстрелял людей в столичном супермаркете. Преступление вызвало значительный резонанс в обществе. В феврале 2010 года Мосгорсуд приговорил бывшего начальника ОВД к пожизненному заключению. Глава ГУВД Москвы Пронин был отправлен в отставку, началось реформирование милиции в полицию с прохождением обязательной переаттестации.