В США продолжается скандал, связанный с видео, размещенным ЦРУ в соцсетях. Разведчики хотели улучшить имидж своего сурового ведомства, представив его более толерантным и терпимым к расовым и национальным меньшинствам, а также к людям с ограниченными возможностями. Но, по крайней мере, в глазах части американского общества они добились обратного эффекта, обращает внимание «Независимая газета».

Своих бывших коллег критикуют политики и отставные чиновники, в числе которых экс-директор ЦРУ Майкл Помпео. В своем Twitter он предупредил, что США не могут рисковать национальной безопасностью только ради того, чтобы соответствовать повестке американских либералов. «Когда я был директором ЦРУ, мы оценивали людей по их талантам и навыкам, а не по тому, какой они расы или ориентации», – отметил Помпео.

Так он прокомментировал ставшее скандальным видео, которое ЦРУ разместило 28 апреля. В нем аналитик этого ведомства по имени Мия рассказывает о себе. «Я цветная женщина. Я мама. Я цисгендерный миллениал, которой было диагностировано генерализованное тревожное расстройство», – говорит она.

Дальше Мия сообщает, что боролась с «синдромом самозванца». Но в возрасте 36 лет, утверждает она, «я отказалась смириться с ошибочной патриархальной идеей о том, кем женщина может или ей следует быть» и «я устала от чувства, что я будто бы должна извиняться за то место, которое я занимаю». Что смутило зрителей – так это ведомство, где работает этот цисгендерный миллениал (то есть человек традиционной сексуальной ориентации, родившийся в конце прошлого века) – ЦРУ, отмечает «НГ».

Синдром самозванца предусматривает заниженную самооценку, страдающие им не способны признать, что их жизненные достижения – результат их собственных усилий. Это не болезнь, а, скорее, черта характера, а вот генерализованное тревожное расстройство относится к числу расстройств психики.

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший назвал это видео «лучшим подарком России и Китаю», сразу несколько американских СМИ направили в ЦРУ запросы с просьбой дать объяснения. А консервативный комментатор телеканала Fox News Такер Карлсон пошутил, что Мию, наверное, собираются внедрить в среду американских левых, «подлинных врагов США».