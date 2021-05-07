Температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за три миллиона лет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе международной конференции «Петерсбергский климатический диалог». Текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

По словам генсека, прошлый год стал рекордным по количеству климатических катаклизмов и экстремальных погодных условий в различных регионах.

Гуттериш отметил, что был достигнут новый максимум концентрации углекислого газа в атмосфере. Сейчас он на 148% выше, чем в доиндустриальную эпоху.

«Мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия. Мы стоим на краю пропасти», – цитирует генсека ООН ТАСС.

Он также отметил, что «это самый высокий уровень за три миллиона лет, когда температура Земли была выше на три градуса, а уровень моря – выше примерно на 15 м».

Генеральный секретарь ООН отметил, что предотвратить катастрофические последствия дестабилизации климата можно только совместными усилиями всего мирового сообщества. В этой связи он предложил «использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития».

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на международном климатическом онлайн-саммите заявил, что Турция полна решимости продолжить вносить свой важный вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

«Изменение климата влияет не только на определенные государства, которые больше всего загрязняют мир, но и на все человечество, в первую очередь страны африканского континента», – добавил он.

Президент Эрдоган отметил, что Анкара ожидает сокращения выбросов парниковых газов до 21% до 2030 года. «В соответствии с нашим обязательством на период с 2012 по 2030 год мы намерены сократить выбросы парниковых газов на 1,92 миллиарда тонн», – подчеркнул глава государства.