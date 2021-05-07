Ветераны Второй мировой войны в Туркменистане вынуждены сдавать деньги на собственные подарки к 9 мая, пишет «Радио Свобода». Их им вручит на торжественной церемонии президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Размер денежных и других подарков не уточняется. В предыдущие годы ветеранам в Туркменистане к 9 мая выдавали по 200 манатов ($57).

Это не первый случай, когда ветеранов войны и тыла заставляют сдать деньги. При этом анонимные источники издания утверждают, что подарки не оправдывают размер собранных средств. По неподтвержденной информации, половину от суммы подарка власти тратят на собственные нужды.

Дети и внуки пенсионеров обратились с жалобой в местную администрацию, но официальных комментариев по этой ситуации не получили.

В 2020 году, по данным издания, ветеранов из Лебапского велаята республики заставили заплатить по тысяче манатов ($286). Им также пришлось пройти бюрократическую волокиту, чтобы оформить документы по социальному обеспечению. В итоге в прошлом году ветеранам вручили юбилейную медаль в честь 75-летия победы во Второй мировой войне.

СМИ пишут, что многих жителей страны также обязывают сдавать деньги на покупку президентских портретов и книг, написанных Бердымухамедовым, на строительство питомников для собак, которых так любит глава государства, на приобретение дезинфицирующих средств и медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, распространение которого в стране власти официально не признают.

Кроме того, работников госучреждений вынуждают покупать смарт-телевизор «Толкун» местного производства, который стоит 2400 манатов ($686).