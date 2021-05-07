Генеральный директор American Airlines Дуг Паркер заявил, что соблюдал в этот Рамадан пост вместе с сотрудниками-мусульманами, чтобы лучше их понять.

Паркер написал на своей странице в LinkedIn, что он откликнулся на призыв группы сотрудников компании на прошлой неделе, решив один день поститься вместе с ними.

По словам руководителя American Airlines, он не ел и не пил на протяжении 15 часов.

«Под конец дня я был голоден и хотел пить. Это пробудило у меня большое уважение к нашим сотрудникам-мусульманам и их приверженности своей вере», – заметил он.

Пост Паркера в соцсетях набрал около 14 тыcячи лайков. Под ним также было размещено 550 комментариев.

В этом году Английская премьер-лига (АПЛ) впервые в истории прервала матч после захода солнца из-за Рамадана.

Матч 33-го тура АПЛ «Лестер» – «Кристал Пэлас» был приостановлен в середине первого тайма, чтобы соблюдающие пост защитник «Лестера» Уэсли Фофана и полузащитник «Кристал Пэласа» Шейку Куйяте могли совершить ифтар (разговение).

Последний день поста месяца Рамадан в этом году приходится на 12 мая. 13 мая мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам (Ид аль-фитр).