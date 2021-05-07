БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Турция назвала первый двигатель для танков именем основателя Золотой Орды
Первый двигатель собственного производства, названный именем внука Чингисхана – Бату Хана, будет интегрирован в турецкие танки ALTAY
Турция назвала первый двигатель для танков именем основателя Золотой Орды
Фото: АА / AA
7 мая 2021 г.

Турецкие инженеры представили первый двигатель для танков и другой бронетехники собственной разработки и производства BATU, названный именем внука Чингисхана полководца и государственного деятеля Бату.

Испытания первого турецкого двигателя BATU, предназначенного для танков и иной бронетехники, завершились успешно, написал в своем Twitter глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, именно этим двигателем планируется оснастить турецкий танк ALTAY, серийное производство которого намечено на середину 2021 года. В перспективе в стране выпустят до тысячи танков.

Танк ALTAY станет ведущей боевой единицей ВС Турции на суше и внесет существенный вклад в обеспечение обороноспособности страны, уверены в Управлении оборонной промышленности.

Бату Хан (хан Батый; 1205-1255) – сын Джучи и основатель монголо-тюркского государства, известного как Золотая Орда.

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