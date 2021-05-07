ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Жителю Львовской области грозит срок за торговлю советским флагом с Лениным
В Украине возбудили еще одно уголовное дело за использование коммунистической символики. До этого полиция задержала киевлянина, гулявшего по Львову в шапке-ушанке с гербом СССР
Жителю Львовской области грозит срок за торговлю советским флагом с Лениным
Фото: СБУ / Others
7 мая 2021 г.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 35-летнего жителя Львовской области, который продавал красный флаг с советской символикой и изображением лидера большевистской партии и основателя СССР Владимира Ленина (Ульянова), сообщает пресс-служба областного ведомства.

«СБУ разоблачила жителя Львовской области, который продавал знамя коммунистического тоталитарного режима накануне Дня памяти и примирения [отмечаемый 8 мая]. Символика с изображением одного из инициаторов и организаторов красного террора могла быть использована во время публичных акций и стать яблоком раздора и разжечь вражду», – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СБУ на Facebook.

По словам пресс-секретаря ведомства Роксоланы Яворской, житель Золочева разместил объявление о продаже флага в интернете, а когда нашелся покупатель, пришел к нему на встречу. В этот момент правоохранители и задержали его.

Продавцу советской символики грозит наказание по статье «Об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Ранее украинская полиция возбудила уголовное дело на жителя Киева, гулявшего по Львову в шапке-ушанке, на которой были изображены серп, молот и звезда.

18 сентября 2020 года Ленинский районный суд Кировограда приговорил двух жителям Кропивницкого к двум годам ограничения свободы условно (с испытательным сроком на 12 месяцев) за пропаганду коммунистического режима.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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