Число занятых в России по итогам 2020 года сократилось на 1,65 миллиона человек, причем 1 миллион – работники в возрасте до 30 лет, пишут«Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

На 24,9% (или на 89 тысяч человек) снизилась численность работников младшей возрастной категории, от 15 до 19 лет. Всего на конец года в России насчитывалось 268 тысяч работающих подростков. На втором месте по сокращению занятости оказались россияне в возрасте 25-29 лет, их стало меньше на 8,2%, или на 758 тысяч человек. Число занятых в возрасте от 20 до 24 лет снизилось на 4,5%, или на 163 тысячи человек, говорится в исследовании.

Таким образом, за 2020 год рынок труда потерял 1,01 млн работников в возрасте от 15 до 29 лет включительно. Это рекордный показатель за последние 12 лет, отмечают аналитики.

Большая часть из работников до 30 – около 280 тысяч – были заняты в сфере обслуживания и торговли, отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова. На 240 тысяч сократилась численность рабочих в возрасте до 30 лет в промышленности, транспорте и строительстве.

Чаще всего молодых сотрудников сокращали в Амурской области — среднегодовой показатель уменьшился на 22%, или на 19 тысяч человек. За ней следует Северная Осетия (на 20%, или на 11 тысяч) и Мурманская область (на 17%, или 13 тысяч). В Бурятии убыль молодых работников составила 16%, или 13 тысяч. В перечень регионов с самым сильным сокращением трудящейся молодежи также попали Хакасия, Мордовия, Республика Алтай, Архангельская и Курская области.

В Министерстве труда РФ говорят, что в течение 2020 года численность занятого населения снижалась под влиянием пандемии и связанных с ней факторов, причем это было актуально для всех возрастных групп. Среди причин сокращения числа молодых приводится отказ от стажировок (т.к. часто они не оплачиваются), а работодателей – от найма неквалифицированного персонала, занятого в сфере услуг.

По данным исследования Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС, по итогам декабря 2020 года уровень безработицы среди молодежи составил 16,9%, что лишь на 1 процентный пункт выше аналогичного показателя годом ранее.