Во Владивостоке ко Дню Победы вывесили праздничные флаги, которые пользователи соцсетей сочли похожими на знамена ВМС Японии, противника СССР во Второй мировой войне.

На флагах, вывешенных в центре Владивостока, изображен Орден Отечественной войны, от которого расходятся красно-белые лучи. На знаменах ВМС Японии есть похожие лучи, которые расходятся из красного круга.

В администрации города уже пообещали заменить флаги, возложив ответственность за произошедшее на подрядчика.

«Подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа»», – сказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Накануне 9 мая в различных городах России регулярно возникают скандалы, связанные с праздничным оформлением. Чаще всего это происходит из-за того, что на плакатах по ошибке вместо советских размещают архивные фотографии немецких солдат или техники. Так, в 2020-м мэрия Оренбурга повесила к 75-летию Победы плакат с фотографией фашистов вместо красноармейцев. В 2018 году фасады домов в Кургане к 9 Мая украсили баннерами с орфографическими ошибками. Они содержали подписи «Оборонна Севостополя» и «Бресткая крепость».

Ранее главный художник Оренбурга Наталия Бровко извинилась перед горожанами за плакат с немецкими солдатами, использованный при оформлении центральной площади ко Дню Победы. Изображение позирующих у руин немцев появилось на плакате, посвященном обороне Брестской крепости.