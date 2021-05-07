Комитет «Свобода совести», в который входят священнослужители, адвокаты, журналисты, правозащитники и ученые, распространил 7 мая открытое письмо в связи с арестом основателя издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева, обвиняемого в организации финансирования терроризма.

Как писал TRT на русском, руководителя издательского дома «Умма», одного из пионеров исламского книгоиздательства задержали 28 мая в его квартире представители ФСБ, СКР и МВД. 29 апреля Пресненский суд Москвы избрал в отношении Эжаева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Асламбека Эжаева обвиняют в организации финансирования терроризма, с целью чего он якобы передал неизвестным членам террористического сообщества 34 млн руб., сообщил его адвокат.

Известные религиозные деятели и представители СМИ считают преследование Эжаева политически мотивированным с целью уничтожить крупнейшее издательство мусульманской литературы в стране.

В распространенном Интернет-порталом CredoPress обращении от 7 мая подписанты, среди которых культуролог Елена Волкова, общественные деятели Миляуша Гиряфова, Лутфие Зудиева, Родион Князев, историк Дмитрий Дубровский, правозащитники Лев Левинсон, Лев Пономарев, Елена Санникова, религиовед Сергей Иваненко, журналист Александр Солдатов, священнослужитель Григорий Михнов-Вайтенко и известный адвокат Каринна Москаленко, отмечают: «Издание исламской литературы в стране, где христианство является доминирующей религией, – особый труд, который требует вдохновения, терпения и воли».

Издание такой литературы в современной России с ее ограничениями в свободе совести и религии, с сотнями политически мотивированных дел по религиозному признаку – это осознанный риск и подвижническая деятельность, отмечают представители Комитета «Свобода совести».

«Арест главы первого и самого крупного мусульманского издательского дома «Умма», 58-летнего Асламбека Эжаева во время Рамадана сложно не называть провокацией силовых структур в адрес всего мусульманского общества России. 28 апреля кадры задержания книгоиздателя как «особо опасного преступника» распространяли все федеральные средства массовой информации. В следственных мероприятиях по данному уголовному делу участвовали сразу несколько ведомств: ФСБ, МВД, ФСИН и Росфинмониторинг», – говорится в обращении.

При этом, отмечают общественники, «именно благодаря работе Эжаева тысячи мусульман в России и не только ознакомились с классическими исламскими текстами: переводами Корана и сборников хадисов, толкованием Корана на русском языке, детской исламской литературой, а в 2019 году издание «Бизнес-онлайн» (Татарстан) включило Асламбека Эжаева в число ста влиятельных мусульман России».

В Комитете акцентируют внимание: до ареста Асламбек Эжаев неоднократно утверждал, что приоритетом его издательства является «классическая богословская литература». С этой целью он сотрудничал с редакторами, авторами, переводчиками, среди которых были авторы с известными в России именами – Эльмир Кулиев, Дамир Хайретдинов, Владимир Нирша.

Представители Комитета «Свобода совести» выразили свое несогласие содержанием Асламбека Эжаева в СИЗО.

«Мы считаем, что силовики применили непропорциональную силу при проведении следственных мероприятий в его квартире и требуем справедливого судебного разбирательства. Мы категорически против применения насилия и дискриминации в вопросах, касающихся свободы совести и убеждений. Члены Комитета намерены вести мониторинг и обеспечить международный резонанс, а также, в случае необходимости, предоставить соответствующую юридическую поддержку и защиту», – указано в заключении обращения.