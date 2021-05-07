7 мая 2021 г.
ПОЛИТИКА
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В Беларуси накануне 9 мая реконструировали сожжение деревни
Сожжение деревни Шуневка в Витебской области реконструировали к 9 мая. Люди в форме полицаев завели мирных жителей на «казнь», сопровождая стрельбой и немецкой речью #Беларусь #реконструкция #нацисты
В Беларуси накануне 9 мая реконструировали сожжение деревни DESCRIPTION: Сожжение деревни Шуневка в Витебской области реконструировали к 9 мая. Люди в форме полицаев завели мирных жителей на «казнь», сопровождая стрельбой и немецкой речью. / Others
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