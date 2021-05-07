После очередного повышения в январе-апреле 2021 года средний размер пенсий в России составил 17 443 руб. Как и все подобные цифры, она имеет весьма условное отношение к действительности. Разница между регионами и категориями пенсионеров может быть весьма существенной.

К примеру, усредненный пенсионер на Чукотке получает 27 524 руб., а в Дагестане – 12 354 рублей. В большинстве субъектов Федерации цифра колеблется в пределах 14-20 тысяч.

Еще больше разница между категориями пенсионеров. Инвалиды детства и другие получатели социальных пенсий обходятся минимальными суммами, едва дотягивающими до 12 тысяч. Для тех, у кого за плечами трудовой стаж в 40 лет и более, все зависит от профессии и места проживания. Кто-то получает прожиточный минимум, кто-то – суммы, сопоставимые со средней зарплатой по региону. Свою роль в этом играет индивидуальный опыт: так называемые «северные надбавки» или доплаты ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС могут в отдельных случаях превышать размер «основной» пенсии.

Отдельно стоит упомянуть военных пенсионеров. Россия – милитаризованная страна, в которой существенный процент мужского населения отслужил в тех или иных силовых структурах. При соблюдении ряда условий они также имеют право на получение пенсии, размер которой может составлять от 12 тысяч рублей у ничем не проявивших себя рядовых до нескольких десятков и даже сотен тысяч у командного состава, имеющего опыт боевых действий и инвалидность.

Но важно учесть несколько моментов. Во-первых, военным пенсионером может стать человек, отслуживший 20 и более лет. В случае если он остался по контракту после прохождения срочной службы или окончания учебы в профильном вузе, то уже в 42-46 лет он имеет право уйти в отставку. При этом чаще всего такие граждане продолжают работать в гражданском секторе и по достижении необходимого возраста получают уже вторую пенсию. Во-вторых, это касается не только личного состава вооруженных сил, но также и полицейских, сотрудников ФСБ, таможенной службы и всех прочих силовых структур.

И, конечно же, особого упоминания заслуживают чиновники высокого ранга. Если выход на заслуженный отдых главы государства представляет собой слишком редкую для России историю, то губернаторы-пенсионеры в стране имеются.

Аман Тулеев, возглавлявший Кузбасс на протяжении 21 года, получает скромные 30 тыс. руб. по старости. Сверху идет надбавка в 79 тыс. руб. за звание «народного губернатора». Будучи почетным гражданином сразу 12 городов страны и, разумеется, собственного региона, он получает за это еще 190 тыс. Таким образом, почтальон Печкин приносит Аману Тулееву 299 тысяч рублей в месяц.

И на фоне его коллег это очень скромная цифра. Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев при таком же стаже во главе региона получает уже 450 тыс. в месяц.

А экс-глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт имеет трудовую пенсию по старости размером всего 23,3 тысячи рублей, что лишь на 5 тысяч выше, чем в среднем по региону и меньше, чем он получает за звание почетного гражданина Комсомольска-на-Амуре, — 28 тысяч. Но сверху полагается еще одна пенсия в размере 75% от зарплаты на губернаторском посту, и составляет она 398 тысяч рублей. В совокупности выходит 450 тысяч.

Но не стоит думать, что такие высокие пенсии – прерогатива руководителей азиатской части России. Бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб поверх трудовой пенсии получает региональную надбавку в 200 тысяч рублей, что составляет 80% от его зарплаты. Но потратить эти деньги ему сложно, так как донской бюджет по-прежнему полностью обеспечивает такие его расходы, как медицинская страховка (в том числе для членов его семьи), охрана и содержание личного автомобиля, на который уходит около 1,5 млн рублей ежегодно.

И теперь не лишним будет вернуться к изначальной цифре и подчеркнуть, что средний размер пенсии, как и средний размер зарплаты, весьма условно соотносятся с реальным положением дел. Тех, кто получает 10-12 тысяч, на несколько порядков больше, чем тех, у кого выходит сумма в 2-3 официальных прожиточных минимума. Пенсионная карта страны лишь подчеркивает разрыв между бедными и богатыми, который в России уже стал одним из самых высоких в мире.

Но даже эта сумма в 17443 рублей, о которой большинство российских пенсионеров лишь мечтают, составляет в эквиваленте примерно 220 американских долларов. В самих США средний размер трудовой пенсии также зависит от штата, но, как правило, близок к 1500 долларам. Это в 2,5 раза меньше, чем у Амана Тулеева, но больше, чем у полковника в отставке и ветерана боевых действий в России.

В странах Европы все очень по-разному. Пенсионеры в Эстонии и Черногории получают лишь в полтора раза больше, чем их российские сверстники: около 300 долларов. А в Скандинавии размер пенсии колеблется от 1100 долларов в Швеции до 2800 в Дании.

Разумеется, все эти сопоставления идут с поправкой на разные пенсионные системы и распространенные в обществах финансовые стратегии. К примеру, многие пожилые канадцы, помимо заслуженных выплат, получают неплохой доход от инвестиций в ценные бумаги и недвижимость, которые они делали на протяжении жизни. У большинства россиян попросту нет возможности накопить к старости сколь-либо существенный капитал, и они полностью зависят от того, сколько им заплатит государство.

Но не стоит считать Россию худшим местом для пенсионеров. Во всех странах бывшего СССР, за исключением Прибалтики, пожилые люди получают еще меньше, а, к примеру, в Африке лишь четверть стариков и инвалидов имеют хоть какую-то пенсию. Причем, в зависимости от стран, размеры и условия выплат сильно различаются. В ЮАР государственная пенсия крошечная и составляет в пересчете на рубли чуть больше 4 тысяч, но все граждане страны делают пенсионные накопления в частных фондах, и в итоге получают неплохо. В Бенине пенсии удостаиваются лишь те, кто работал на государство и платил налоги. В Того минимальная пенсия – 25 000 франков КФА, или 3400 рублей. В большинстве государств Черного континента пожилые люди предоставлены сами себе и не получают гарантированной помощи.

Разумеется, такое преимущество сомнительно для крупного государства, претендующего на статус одного из цивилизационных центров, но и оно нивелируется еще одним параметром.

Средняя продолжительность жизни в России на 15-20 лет меньше, чем в развитых странах (66,7 лет в РФ против 81,5 в Бельгии, 82,5 во Франции, 82,2 в Канаде и т.д.). В совокупности с недавним повышением пенсионного возраста это приводит к тому, что доживают до заветного ухода на покой далеко не все. А те, кому это все же удалось, в большинстве своем влачат нищенское существование несколько лет и умирают, не получив сколь-либо существенной доли того, что вкладывали на протяжении многих десятилетий в благосостояние своей страны.