Турция во время священного месяца Рамадан оказала помощь нуждающимся во многих уголках мира. По линии ряда фондов и гуманитарных организаций малоимущие люди получили закяты (один из пяти столпов ислама, обязательный ежегодный налог в исламском праве) и аль-фитр (милостыня на Рамадан за членов семей), выделенные благотворителями.

Глава Турецкого общества Красного полумесяца Керем Кынык сообщил агентству Anadolu, что вопреки пандемии COVID-19, благотворительные фонды выделили намного больше средств, чем ожидалось. Нуждающихся также обеспечили горячим ифтаром (вечернее разговение на Рамадан) и сухуром (завтрак на Рамадан).

«Мы хотели напомнить нуждающимся, что они не одни. Благодаря благотворителям помощь получили свыше 8 млн нуждающихся в Турции и 18 странах. В этих целях было выделено 200 млн лир», – отметил Керем Кынык.

Параллельно с профессионалами помощь распределяли свыше 60 тыс. волонтеров, сказал глава организации. Кынык добавил, что в этом году особое внимание уделялось нуждающимся среди персонала сферы услуг и наемным рабочим с посуточной оплатой труда, поскольку именно они наиболее пострадали в результате пандемии.

«В 15-й день Рамазана, который пришелся на Всемирный день сирот, мы оказали помощь десяткам тысяч сирот в Турции и 18 других странах. 410 тысячам детей отправили подарки на праздник Рамадан. Каждый ребенок имеет право на новую одежду на Рамадан», – сказал Кынык.

Глава Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH) Бюлент Йылдырым отметил, что фонд протягивает руку помощи нуждающимся, беженцам и сиротам на протяжении уже 29 лет: «Фонд обеспечил помощью на Рамадан свыше 2 млн человек в Турции и 50 других странах. В стране и за ее пределами раздали 250 тыс. продовольственных пакетов. В 27 странах свыше 100 тысяч детей получили подарки на праздник».

Кроме того, сотрудники фонда оказали помощь семьям, лишившимся работы во время пандемии, сказал Йылдырым: «Обеспечили продуктами на сахур бездомных, сотрудников правопорядка, дежуривших на улицах, медиков в отделении скорой помощи и больных». Взаимопомощь и солидарность помогут легче преодолеть сложные времена, заключил глава Фонда защиты прав и свобод человека и гумпомощи Турции.