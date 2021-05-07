Весь мир с интересом наблюдает за успехами военно-промышленного комплекса Турции: за последние годы страна превратилась из импортера оборонной продукции в экспортера вооружений, а семь турецких компаний уверенно входят число 100 ведущих оборонных предприятий мира. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир.

Демир отметил, что в Турции активно реализуются оборонные проекты в сфере беспилотной авиации, лазерного и электромагнитного оружия, систем киберзащиты и космических технологий, спутниковой связи, виртуальной реальности, искусственного интеллекта. «Наша страна входит в число 3-4 ведущих стран мира в сфере разработок беспилотной авиации. Турция также в списке 10 государств, которым под силу самим строить военные корабли и суда и модернизировать флот», – сказал глава Управления оборонпрома.

Он отметил, что в Турции продолжается реализация более 750 оборонных проектов на сумму свыше $60 млрд. Объем экспорта оборонпрома Турции за последние пять лет вырос на 30%, а объем импорта снизился на 60%.

Глава Управления оборонпрома Турции коснулся далее темы участия Анкары в проекте самолетов пятого поколения F-35. «Правовых оснований для одностороннего исключения Турции из проекта F-35 у США нет. Подобное решение могут согласовать лишь все участники программы, а этого не произошло. Турция проведет переговоры с США с тем, чтобы отстоять свои права по F-35», - сообщил Демир.

В то же время в январе-апреле Турция экспортировала в США оборонную и авиационную продукцию на сумму свыше $386 млн.

Всего, по данным Минторга и Ассамблеи экспортеров Турции, экспорт оборонной и авиационной продукции в январе-апреле 2021-го составил почти $1 млрд и показал рост в 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $950 млн. Основным импортером продукции оборонного и авиационного сектора из Турции в январе-апреле 2021 года стали США. За указанный период экспорт данного сектора в США вырос на 56% – до $386 млн. Далее следует Азербайджан – $117,315 млн, ОАЭ - $90,3 млн, Бангладеш – $58 млн и Германия – $50 млн.