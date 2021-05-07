Преподаватели, врачи и ученые лидируют в списке получающих несправедливо маленькую, по мнению россиян, зарплату. Исследование провел сервис по поиску персонала «Работа.ру», его результаты опубликовал РБК.

Как считают опрошенные жители России, преподаватели должны получать за свою работу в среднем 120 700 рублей в месяц. О том, что они зарабатывают незаслуженно маленькую зарплату, заявили 64% опрошенных. Врачи заслуживают среднюю зарплату в 122 800 рублей в месяц, считают опрошенные россияне. Деятельность медработников как достойную более высокого оклада указали 58% респондентов. 36% жителей России считают, что повышения зарплаты заслуживают ученые. Респонденты считают, что их средняя зарплата должна составлять 130 800 рублей.

33% опрошенных ответили, что незаслуженно маленькую зарплату в России получают спасатели и пожарные. Около четверти опрошенных указали, что больше зарабатывать должны шахтеры (26%) и инженеры (25%). Также 22% респондентов указали на низкие зарплаты разнорабочих, которые, по их мнению, должны получать до 97 700 рублей в месяц.

Самую высокую зарплату, как отмечают аналитики, жители России предлагают получать шахтерам – 134 600 рублей в месяц. Инженеры, по мнению респондентов, должны получать в среднем 132 700 рублей.

Менее 20% жителей России считают, что незаслуженно низкие заработки у продавцов (18%), грузчиков (18%), слесарей (16%), водителей (14%), электриков (12%) и строителей (11%). Еще 6% считают, что больше должны получать механики. Лишь 1% опрошенных россиян уверен, что повышения зарплаты достойны чиновники.

В феврале опрос показал, что четверти россиян не хватает зарплаты даже на основные нужды. Почти у половины из тех, кому не хватает до зарплаты, «дефицит» больше 20 тысяч рублей.

У 25% респондентов зарплата не покрывает основные нужды, 39% ее едва хватает, полностью удовлетворять основные потребности на зарплату получается у 36% опрошенных. Из тех, кому зарплаты не хватает, 46% не хватает более 20 тысяч рублей в месяц, 44% – от 10 до 20 тысяч рублей, каждому десятому – от 5 до 10 тысяч рублей. Из-за нехватки денег три четверти россиян вынуждены отказываться от путешествий и покупки новой одежды и обуви, 71% – от интересного досуга, 42% – от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании вынуждены 36% опрошенных.

В последние два года рост средних предлагаемых зарплат едва компенсирует инфляцию: в 2020 году они выросли на 6%, или на 2500 рублей. Таким образом, нехватка денег до зарплаты является привычной экономической реальностью большинства россиян.